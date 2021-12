Izjemno: za dober namen zbrala več kot 10 tisoč evrov

V dobrodelni oddaji najvišjega kviza slovenskih televizij sta prvi tekmovalni par sestavljala Boštjan Meglič in Alja Prgin, drugega pa Sašo Dobnik in Jasna Kuljaj. Po prvem delu kviza sta, zahvaljujoč sreči pri padanju krogel, boljši rezultat dosegla Sašo in Jasna ter se uvrstila v nadaljevanje kviza.

Tudi v drugem delu sta pokazala kar nekaj znanja, precej naklonjena pa jima je bila tudi sreča. V odločilni del kviza sta vstopila s 5.500 evri. Jasna je v izolirani kabini še naprej odlično odgovarjala na vprašanja in na kar tri od štirih odgovorila pravilno. Njun izkupiček je bil pred odločilno kroglo 10.390. Tudi ta jima je bila precej naklonjena, saj znesek je ostal enak. Odločilna krogla bi znesek namreč lahko tudi podvojila, razpolovila ali ga spravila na nič evrov.

Na koncu se je morala Jasna Kuljaj, ki ni vedela, koliko pravilnih odgovorov je podala in kakšne zneske so jima prinesle krogle, po občutku odločiti, ali sprejme ponudbo piramide, ki je bila 6.520 evrov, ali pa zaupa svojima znanju in sreči ter vzame priigrani dobitek.

Jasna se je na srečo odločila tvegati, zato je zavrnila ponudbo piramide. To se ji je na koncu obrestovalo. Za Saševega prijatelja Miho in njegovega nečaka Matijo, ki sta lani za božič v družinski tragediji ostala brez družine, sta zbrala kar 10.390 evrov.

"Izjemno sem bil zadovoljen s končnim rezultatom in presenečen nad Jasninim znanjem. Ta ženska ve vse," se je najprej pošalil Sašo Dobnik. "Hvala Planet TV, Jonasu in Piramidi sreče, da so nas povabili v oddajo. In seveda hvala Jasni Kuljaj," je še dodal humorist, ki verjame, da bo dobitek šel v prave roke.

V Piramidi sreče se bomo za dober namen z znanimi obrazi družili tudi v ponedeljek. Prvo ekipo bosta sestavljala vsestranski Damjan Murko in pevec Tilen Lotrič, v drugi pa bosta glasbenika Dejan Krajnc in Jernej Brilej.

Piramida sreče bo spet na sporedu v ponedeljek ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

