Dobitek bi namenil prijatelju, ki je doživel hudo tragedijo #video

Po krajšem premoru se ekipa oddaje Pri Črnem Petru v soboto, 25. decembra, vrača na male zaslone in vam obljublja obilo zabave in dobre glasbe. Že nocoj pa se bodo oglasili v kvizu Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem, kjer bodo svoje znanje in srečo preizkušali za dober namen. Prvi tekmovalni par bosta Alja Prgin in Boštjan Meglič, drugi pa Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik.

Sašo Dobnik, ki ga gledalci oddaje Pri Črnem Petru poznajo tudi kot gasilca Saša, nam je pred oddajo razkril, komu bo z morebitnim dobitkom v oddaji poskušal pomagati. "Ko so naju z Jasno povabili v Piramido sreče, ni bilo nobene dileme, komu bova namenila dobitek, če ga osvojiva," je povedal in razkril, da bo denar namenil dobremu prijatelju Mihi in njegovemu nečaku Matiji, ki sta lani za božič v družinski tragediji v Gerečji vasi ostala brez družine.

Sašo Dobnik in Jasna Kuljaj

Sašo je že lani takoj po tragičnem dogodku stopil v akcijo in z licitacijo športnih dresov poskušal pomagati prijatelju in njegovemu nečaku. "S pomočjo Martina Milca, Matjaža Rozmana, Matica Marčiča in mnogih drugih smo pridobili drese športnikov, ki so se tako kot že mnogokrat prej hitro odzvali in pokazali svoje veliko srce."

Za dober namen bosta nocoj tekmovala tudi Boštjan Meglič in Alja Prgin, ki bosta morebitni dobitek namenila športnemu društvu Lom pod Storžičem.

Sašo je bil nad takratnim odzivom ljudi na dobrodelno akcijo navdušen. "Mnogo dobrih stvari se zgodi, ko Slovenci stopimo skupaj. To smo že večkrat dokazali in nič drugače ni bilo v tem primeru. Vsak je pomagal po svojih možnostih in zato bi se ob tej priložnosti še enkrat zahvalil vsem," je povedal priljubljeni humorist, ki upa, da bo takrat zbranemu znesku lahko dodal tudi morebitni dobitek iz nocojšnje oddaje Piramida sreče.

Posebna dobrodelna oddaja kviza Piramida sreče bo na Planetu NOCOJ ob 19.45, z znanimi obrazi se bomo za dober namen družili tudi v ponedeljek. Posebna božična oddaja Pri Črnem Petru pa bo za zabavo poskrbela v soboto ob 19.45.

