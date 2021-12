Dobrodelna Piramida sreče z znanimi obrazi

V soboto, 25. decembra, ob 19.45, si boste na Planetu lahko ogledali posebno božično oddajo Pri Črnem Petru, še pred tem pa se bo del ekipe najbolj zabavne slovenske gostilne pomeril v kvizu Piramida sreče. Za dober namen bodo v četrtek, 23. decembra, ob 19.45 v najvišjem kvizu slovenskih televizij svoje znanje in srečo preizkusili Jasna Kuljaj, Sašo Dobnik, Alja Prgin in Boštjan Meglič.

Junaki gostilne Pri Črnem Petru bodo na božični dan poskrbeli za odlično zabavo, na kateri ne bo manjkalo smeha in odlične glasbe. Med drugim bodo nastopili Jan Plestenjak, Čuki, BQL in Polkaholiki, Miran Rudan, Dejan Dogaja in drugi.

Že v četrtek pa bomo del ekipe oddaje Pri Črnem Petru videli tudi v kvizu Piramida sreče z Jonasom Žnidaršičem, ki bo dobrodelno obarvan. Prvo ekipo bosta sestavljala Alja Prgin in Boštjan Meglič, znana tudi kot natakarica Sofija in poštar Peška, nasproti pa jima bosta stala voditeljica Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik, znan tudi kot gasilec Sašo.

"Midva bova morebitni dobitek namenila športnemu društvu Lom pod Storžičem, od tam prihajam jaz. Fantje in dekleta iz društva se zelo trudijo, jaz pa bi jim rad pomagal s to dobrodelno noto," je o tem, komu bosta z Aljo Prgin namenila zbran denar, povedal Boštjan Meglič.

"Denar gre za mojega prijatelja Miho in njegovega nečaka Matijo, ki sta lani na božič ostala brez družine v družinski tragediji v Gerečji vasi. Miha je moj dober prijatelj in že takrat sem pomagal pri organizaciji dobrodelne licitacije, ko so na pomoč priskočili številni športniki. Odločil sem se, da jima bom tudi zdaj poskusil pomagati, in Jasna se je takoj strinjala. Upam, da nama uspe zbrati čim več," pa je svojo odločitev pojasnil Sašo Dobnik.

V Piramidi sreče se bomo za dober namen z znanimi obrazi družili tudi v ponedeljek. Prvo ekipo bosta sestavljala vsestranski Damjan Murko in pevec Tilen Lotrič, v drugi pa bosta glasbenika Dejan Krajnc in Jernej Brilej.

Posebni dobrodelni oddaji kviza Piramida sreče bosta na Planetu v četrtek in ponedeljek ob 19.45. Posebna božična oddaja Pri Črnem Petru pa bo za zabavo poskrbela v soboto ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.