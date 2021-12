Ohromela čez noč, zdaj ji je na pomoč priskočil Exatlonovec #foto

Devetnajstletni Jerneji Štarkel se je življenje v trenutku postavilo na glavo, ko je, prej zdrava, čez noč ohromela. V oddaji Jutro na Planetu nam bo povedala, kako se spopada z novimi izzivi, ki jih je prinesla nepričakovana bolezen. Na pomoč pa ji je priskočil naš Exatlonovec Jan Čampa.

"Ker sem športnik in sam pomagam, svetujem osebam po različnih poškodbah in ker sem tudi sam v otroštvu doživel hudo nesrečo, se me je njena zgodba, ko je pravzaprav kar čez noč ohromela, še toliko bolj dotaknila. Iskal sem način, kako bi ji lahko z Evo (Janovo partnerico, op. p.) pomagala. Jerneji sem tudi ponudil svojo pomoč pri treningih in telovadbi, ki bi ji pomagala okrepiti zgornji del telesa. Opravila sva že prvi trening in upam, da jih bo še več."

A tekmovalec Exatlona se ni ustavil pri treningih. Jernejo je spoznal septembra in ko je odšel v Exatlon, ideja o pomoči ni zamrla, ampak sta jo Janov prijatelj in dekle še razvila. Domislili so se, da bi ji lahko pomagali tudi z dobrodelnim koledarjem. Nastal je nagajiv koledar s fotografijami športnikov iz fitnesa. Zbrana sredstva bodo namenili Jerneji za njeno rehabilitacijo.

Vsi, ki želijo koledar, lahko pišejo na pomagaj.bodidobrodelen@gmail.com in Janova ekipa vam bo pomagala.

"Z Evo sva že v preteklosti pomagala pri različnih dobrodelnih projektih, zato nama tudi tokrat ni bilo težko. Upava, da nama bo v prihodnjem letu, glede na razmere, uspelo izpeljati še malo bolj športen dobrodelni projekt, da bom lahko vključil še svoje Exatlonce."

