Hrvaški pevec razkril, kaj se dogaja na njegovih koncertih #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.30, smo tokrat v Zagrebu obiskali hrvaškega pevca Gorana Karana, ki sicer živi in ustvarja v Splitu. Pevec nam je zaupal, kako on doživlja praznični čas, kaj mu poleg glasbe v resnici pomeni največ in kako njegove koncerte zaznamujejo nekateri posamezniki v publiki.

Na začetku intervjuja je Goran Karan najprej razkril, da ni umirjena oseba, izpostavil pa tudi, da je dalmatinskemu šarmu podleglo že lepo število Slovenk. Nato je spregovoril še o tem, ali se na odru preobrazi v drugo osebo ali ne. "Ne, ostanem ista oseba, samo druga osebnost pride na površje," je priznal hrvaški pevec, dodal pa še: "V resnici je izvedba na odru tvoja osebnost. Nisem druga oseba, samo v skladu z mestom in situacijo pokažem del osebnosti. Včasih si tišji, drugič glasnejši."

Pevec je nato spregovoril še o svoji publiki, ki jo videva na svojih koncertih: "Zadnje čase po koncertih hodijo ljudje, ki so člani gibanja #metoo, ampak pri moški populaciji. V glavnem pa na koncerte hodijo ljudje, ki so žrtve svojih vez in posledično morajo biti tam." Pevec je nato dodal še, da nek del publike vidi tudi z odra, vmes pa je vedno nek moški, ki sedi zelo nejevoljno, s prekrižanimi rokami in ga grdo gleda. "Takemu med koncertom vedno rečem, kako bi se počutil, če bi tako gledal jaz njega," je razkril pevec, v nadaljevanju pa priznal, da na tak način ni lahko olajšati situacije. Goran je nato razkril še: "Od moških dobim potrditev samo takrat, ko na meni opazijo znoj."

Goran Karan je nato spregovoril še o svoji novi pesmi, ki nosi naslov Divna je noć, pri izvedbi katere so mu pomagali štirje glasbeniki, ki se sicer ukvarjajo s klasično glasbo. "Trenutno sem v obdobju življenja, v katerem delam tisto, kar najboljše znam. To ni ne vem kaj, ampak jaz boljše ne znam. Imam še upanje, da bom znal mogoče kdaj še boljše, ampak prvotno sem hvaležen za petje. Iz srca," je priznal Goran, zaključil pa s toplim nasvetom: "Najdite nekaj, kar vam je najdražje pri srcu. Spomnite se na nekoga, ki ga imate radi. Bodite blizu ljudem, saj je to vse, kar nam ostane."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.