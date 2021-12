S tem presenečenjem so pevko Evo Boto ganili do solz #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau se je Eva Cimbola tokrat v rubriki Iskreno pogovarjala s slovensko pevko Evo Boto. Pevka je med intervjujem spregovorila o svoji novi pesmi, njeni vsebini, s presenečenjem pa smo jo ganili celo do solz. Za kakšno presenečenje je šlo, pa lahko izveste v nadaljevanju.

Eva Boto je najprej spregovorila o vsebini svoje nove pesmi, ki nosi naslov Misliš na njo. Glavna tema besedila je ljubosumje, Eva je zato tudi sama priznala, da zna biti ljubosumna. "Sem ljubosumna oseba, če govorimo o tem v mejah normale. Jaz na ljubosumje gledam kot na neko začimbo v ljubezni," je priznala štajerska pevka. Dodala je še, da v njenem videospotu lahko govorimo že o posesivnosti, kjer gre ljubosumje že malo čez rob.

Eva je nato odkrito dejala: "Meni ne bi bilo všeč, če bi se neka ženska lotila osvajati mojega fanta. To ne bi bilo v redu. Kateri ženski bi se to zdelo v redu?! Tiste, ki pravijo, da niso ljubosumne ... Lepo prosim, ne lagati." Potem je priznala še, da je v svoji zvezi fanta preverjala in mu pogledala vsebino na telefonu.

V nadaljevanju sta se Evi pogovarjali o pevkinem otroštvu. Eva je namreč peti začela že v otroštvu, že takrat pa je kazala željo po nastopanju in zanimanje za glasbo. "Mama mi vedno reče, da sem na vsakem pevskem nastopu pela tako na glas, da jo je bilo v občinstvu sram," je razkrila in dodala, da je na mednarodnem festivalu prvič nastopila že pri rosnih desetih letih. "Takrat sem tudi prvič zmagala in takrat sem se odločila, da bom pela," se je spominjala s ponosom.

Med gledanjem voščila svoje učiteljice je Eva Boto ostala brez besed.

Pevka je nato priznala, da je že takrat vedela, da ji je glasba všeč, ni si pa nikoli mislila, da se bo s tem ukvarjala profesionalno. "Čeprav sem v osnovni šoli vadila svoj podpis za avtograme," je nasmejano priznala. Naposled pa je za koroško pevko že sledilo prvo presenečenje. Z Evo smo intervju snemali ravno na njen rojstni dan, zato smo učiteljico, ki jo je pri desetih letih prijavila na mednarodni festival, prosili, da za Evo posname osebno voščilo. Eva je bila ob gledanju ganjena do solz.

Tako navdušena je bila Eva Boto nad svojo posebno rojstnodnevno torto.

Eva je nato razkrila, da je ta učiteljica glavni krivec, da se je sploh začela profesionalno ukvarjati z glasbo. "Ona je v meni opazila talent ... Zdaj ne vem, kaj bi sploh povedala, ker sem malo zmedena," je odkrito priznala pevka. Intervju se je končal z rojstnodnevnim darilom za Evo Boto. Eva Cimbola jo je namreč presenetila s prav posebno rojstnodnevno torto, ki jo je predstavljal sočno pečen kos mesa s prilogo.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

