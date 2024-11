Je Eva Boto s tem razkrila, da je samska? #video

Osemindvajsetletna Eva Boto je na svojem Instagram profilu odgovarjala na vprašanja sledilk in sledilcev. Med njimi se je znašlo tudi vprašanje, ali je priljubljena slovenska pevka samska oziroma ali ima fanta, na to pa je Boto odgovorila v zabavnem in hudomušnem slogu, saj je namesto neposrednega odgovora zapela kar pesem, izbor katere pa je povedal več kot tisoč besed. Ob pianinu je namreč zapela pesem All By Myself, ki jo v originalu poje Celine Dion, in tako spodbudila govorice, da trenutno uživa v samskem življenju. Več si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Njen oče je opazil, da šele zdaj zares uživa življenje

Boto je nedavno gostovala tudi na Radiu Veseljak, kjer je potrdila, da je "res zaljubljena v življenje" in da je energijo, ki jo izžareva, opazil tudi njen oče, ko se je pri njem mudila na obisku, in ji rekel: "Veš kaj Eva, jaz šele zdaj opazim, da si šele zdaj začela živeti. Ti res uživaš življenje." Na gostovanju pa je še enkrat več potrdila, da nima kaj za povedati in da "ni frišno zaljubljena".

Prihodnje leto spet na Emi?

Glasbenica, ki prihaja iz Šentjanža pri Dravogradu na Koroškem, je na Instagramu odgovorila tudi na vprašanje, ali se bo leta 2025 spet predstavila na Emi, in ob odgovoru odkimala z glavo. Očitno se bo Boto posvetila lastnim glasbenim projektom in koncertom, na katerih izvaja avtorsko glasbo. Enega izmed večjih je pripravila v Festivalni dvorani v Ljubljani, z bandom pa se bo do konca leta ustavila še v Medvodah, na Ptuju, Radovljici in Šentjanžu.

Boto je sicer leta 2012 s pesmijo Verjamem postala najmlajša slovenska evrovizijska predstavnica.

Foto: Instagram/eva_boto

Pripravlja tudi nov avtorski material

Kot je še v svojem javljanju sledilcem zapisala Boto, je šele nedavno izdala novo pesem Kdo pozna, dodala pa je, da že ustvarja nov material, ki ga bo z oboževalci delila po novem letu.

Pevka, ki svojega zasebnega življenja ne deli rada z javnostjo, je bila pred leti v razmerju s triatloncem Domnom Dornikom. Za revijo Lady pa je že pred časom povedala, da sama ne more biti z nekom, "če se gledava grdo, tega ne znam", in dodala, da je družinski tip človeka, saj sta ji njena starša, ki sta poročena že 30 let, lep zgled za to, da je mogoče ohranjati lepo in dolgo razmerje.

