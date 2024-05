Pevka in najmlajša slovenska evrovizijska predstavnica Eva Boto je preživela čudovit konec tedna in se prvič preizkusila v ježi konja. Utrinke jahanja je delila na svojih družbenih omrežjih in ob tem zapisala, da lahko reče samo, da je zaljubljena.

"Lepše nedelje pa že dolgo ne … Prvič v življenju sem jahala konja in lahko rečem samo … jaz sem zaaaaaljubljena!" je zapisala priljubljena pevka 28-letna Eva Boto iz Šentjanža pri Dravogradu.

Na prvi ježi konja se ji je pridružila tudi sestra, pevka pa je delila še prisrčne fotografije jahanja konj. Eva Boto je znana kot ljubiteljica živali in štirinožnih prijateljev, saj pogosto deli skupne fotografije s svojim kužkom.

Je najmlajša slovenska evrovizijska predstavnica

Korošica, ki že vrsto let oblikuje svojo samostojno glasbeno pot, je najmlajša pevka, ki je Slovenijo kadarkoli zastopala na Evroviziji. Na evrovizijski oder je leta 2012 stopila pri rosnih 16 letih s pesmijo Verjamem. Odtlej se je udeležila še nekaterih vidnejših slovenskih festivalov ter sodelovala tudi v glasbenih šovih.

Svoje zasebnosti ne deli rada z javnostjo

Pevka, ki svojega zasebnega življenja ne deli rada z javnostjo, naj bi bila že v dolgoletnem razmerju s fantom, s katerim se podpirata. "Res nerada razlagam o naju. To je najina stvar. Lahko pa povem, da mi veliko pomeni, da v odnosu spodbujaš drug drugega, da spodbujaš partnerjevo rast in je to obojestransko. Tako se razvijaš kot oseba in lahko hkrati deluješ v paru. Kot individuuma se razvijata oba. Pomembna pa je tudi komunikacija, sploh v življenju, ne samo v zvezi. Sama ne morem funkcionirati z nekom, če se gledava grdo, tega ne znam," je pred časom za revijo Lady povedala Eva in dodala, da je družinski tip človeka.

"Imam lep vzor, saj sta moja starša poročena že trideset let, tako da vem, da je mogoče ohranjati lepo in dolgo razmerje. Te vrednote sta prenesla name in si tega v prihodnosti tudi sama želim," je takrat še povedala glasbenica.

