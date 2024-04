Nika Zorjan, 31-letna pevka, je nedavno potrdila, da se je pred kratkim iz Ljubljane preselila nazaj v rodno Prekmurje. To je še dodatno podžgalo govorice, da je priljubljena pevka po več letih končala skrito romanco z glasbenim kolegom Rokom Piletičem, sicer članom nekdanjega dueta BQL, ki danes ustvarja kot samostojni izvajalec, in naj bi bila po poročanju revije Lady spet samska.

Ostala naj bi glasbena kolega in v dobrih odnosih

Nasmejana Prekmurka svojega razmerja ni obešala na veliki zvon, prav tako je varovala svojo zasebnost in v intervjujih trdila, da je samska. Kot poroča revija Lady, sta se po njihovih informacijah Nika in Rok razšla že pred meseci, nihče od virov pa ni navedel natančnega razloga. Nekateri izmed njih so za omenjeno revijo potrdili, da se je par razšel zaradi različnih želja in ciljev, a vseeno naj bi priljubljena glasbenika ostala v dobrih odnosih.

Pred tedni se je vrnila po daljšem glasbenem premoru

Nika Zorjan se je sicer pred nekaj tedni po daljšem glasbenem premoru spet vrnila na sceno, uradno pa so jo pestile zdravstvene težave, saj je imela težave z glasilkami. Več kot očitno pa pevka ne počiva, saj namerava do poletja izdati še nekaj novih pesmi, poleg tega pa je bila izbrana tudi za kandidatko za najbolj usodno žensko – femme fatale, za katero bodo nagrado podelili konec maja.