Po poročanju tujih tabloidov, da je 59-letna Melinda Gates po ločitvi od Billa Gatesa znova zaročena, se je za revijo People odzval njen predstavnik in govorice zavrnil. Kot je povedal, "Melinda ni zaročena in ni več v zvezi z novinarjem Jonom Du Prejem".

Veliko pozornosti pritegnil diamantni prstan na levi roki

S 65-letnim Du Prejem sta uradno postala par novembra 2022, dobro leto po naznanitvi ločitve od soustanovitelja Microsofta, povezovali pa so ju že nekaj mesecev prej.

Gatesovo so med koncem tedna fotografirali v New Yorku, veliko pozornosti pa je pritegnil diamantni prstan na prstancu njene leve roke. To je bil tudi povod, da se je odzval njen predstavnik, ki je pojasnil, da se z novinarjem in nekdanjim dopisnikom Fox News nista zaročila, ampak razšla.

Melinda French Gates je spet samska. Foto: Guliverimage

Zaljubil se je v vdovo

Da se zakonca Gates po 27 letih zakona ločujeta, sta sporočila maja 2021. Kot sta pojasnila takrat, sta se skupaj odločila, da njun partnerski odnos ne more več napredovati, zato se razhajata. Skupaj sta ustanovila dobrodelno fundacijo Bill & Melinda Gates, imata pa tudi tri odrasle otroke – 27-letno hčer Jennifer, 23-letnega sina Roryja in 21-letno hčer Phoebe.

68-letni Gates je po ločitvi srečo v ljubezni našel s 60-letno Paulo Hurd, vdovo nekdanjega izvršilnega direktorja družbe Oracle Coorporation Marka Hurda, ki je umrl leta 2019. Njuno razmerje so potrdili novembra 2023, skupaj pa so ju videvali od septembra 2022.

68-letni Bill Gates je po ločitvi srečo v ljubezni našel s Paulo Hurd. Foto: Guliverimage

