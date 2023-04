Nekdanja zakonca Gates delila fotografije z vnukinjo #foto

V začetku marca je hčerka Billa Gatesa in njegove nekdanje žene Melinde Gates delila novico, da sta se s partnerjem Nayelom Nassarjem razveselila rojstva deklice. Zdaj sta vsak svojo fotografijo z vnukinjo delila še nekdanja zakonca Gates, ki očitno v vlogi babice in dedka neizmerno uživata.

58-letna nekdanja žena petega najbogatejšega Zemljana Melinda French Gates je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z vnukinjo, katere imena še niso razkrili. Dojenčico Gatesova pestuje v naročju, kot je razvidno s fotografije, pa v vlogi babice zelo uživa. "Ni lepšega kot pestovati prvega vnuka. Zdi se, kot da je bilo včeraj, ko sem takole držala Jen, sedaj pa ima svojega otroka. Prekipevam od ponosa, ko jo skupaj z Nayelom opazujem stopati v novo vlogo staršev," je filantropinja zapisala ob fotografiji.

Fotografijo z vnukinjo je delil tudi Bill Gates. "Res se veselim, da te bom opazoval pri odkrivanju sveta," je ob objavi zapisal 67-letni milijarder, ki se na fotografiji dotika prstov svoje vnukinje. V drugem videu je Bill odgovoril tudi na vprašanje, kako se počuti ob tem, da je postal dedek, in povedal, da je vznemirjen, ko gleda svoje otroke, kako prevzemajo starševsko vlogo in želijo stvari narediti drugače ter kako se spopadajo z izzivi. Dodal je, da je vloga, ki jo ima kot dedek do vnuka, dopolnilna v primerjavi s tisto, ki jo imajo otroci s starši. Vnuke želi v medsebojnem odnosu podpirati in zato meni, da gre za enostavnejši odnos od tistega, ki ga imajo starši do svojih otrok.

Gates meni, da je glavna dobra lastnost, ki se jo lahko vnuki naučijo od starih staršev, ta, da učijo z zgledom in ne samo z besedami. Poleg igranja in pomoči pri učenju želi z njimi tudi odkrivati stvari, za katere otroci pokažejo zanimanje. Sam želi z vnuki raziskovati in ustvarjati ter njihovim staršem nameniti nekaj odmora, jim pomagati, kjer bo to zmogel.

Jennifer Gates se je hčerke razveselila skupaj z olimpijcem in jahačem Nayelom Nassarjem, s katerim sta se poročila oktobra 2021. V skupni objavi sta v začetku marca objavila, da sta postala starša deklice. 26-letnica imena hčerke ni razkrila, prav tako s partnerjem nista delila drugih podrobnosti razen zapisa: "Pošiljamo ljubezen iz naše zdrave male družine."

Bill in Melinda Gates sta v 27-letnem zakonu, ki sta ga končala leta 2021, dobila tri otroke. Poleg najstarejše hčere Jennifer imata še sina Roryja in hčerko Phoebe.