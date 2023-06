Oseba za stike z mediji pri Gatesovem uradu je sporočila, da tega niso vedeli, in poudarila, da takšna vprašanja ne bi bila sprejemljiva in bi predstavljala kršitev pogodbe z varnostnim podjetjem.

Varnostno podjetje naj bi vprašanja utemeljilo s tem, da so želeli preprečiti morebitno izsiljevanje za pridobivanje zaupnih informacij. Ni pa jasno, zakaj potem o takšnih zadevah niso spraševali moških.

Od nekaterih kandidatk so tako želeli izvedeti, ali so imele zunajzakonsko spolno razmerje, kakšne vrste pornografskih vsebin so jim najbolj všeč in ali obstajajo njihove gole fotografije na njihovih pametnih telefonih ali družbenih medijih. Spraševali so jih tudi, ali so se kdaj slačile za denar in ali so imele kdaj spolno prenosljive bolezni.