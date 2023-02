Bill Gates ima novo dekle #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupni prijatelj para je za britanski tabloid potrdil novico in dejal, da sta neločljiva.

Skupni prijatelj para je za britanski tabloid potrdil novico in dejal, da sta neločljiva. Foto: Reuters

Eden izmed najbogatejših Zemljanov ima novo dekle. Gre za Paulo Hurd, vdovo pokojnega izvršnega direktorja podjetja Oracle in nekdanjega šefa korporacije Hewlett-Packard (HP) Marka Hurda. Pred kratkim so ju skupaj opazili na tekmi OP Avstralije v Melbournu.

Ni pa to prvič, da so ju opazili skupaj. Očitno imata oba rada tenis, saj sta si septembra skupaj ogledala tudi Laver Cup v londonski areni O2.

Sestajata se že več kot eno leto

Kot poroča Daily Mail, se sestajata že eno leto. Skupni prijatelj para je za britanski tabloid potrdil novico in dejal, da sta neločljiva. "Skupaj sta že več kot eno leto. Vedno jo (Paulo, op. p.) predstavljajo kot skrivnostno žensko, ampak za njune prijatelje ni skrivnost, da sta v razmerju," je dodal. Revija People pa poroča, da Paula še ni spoznala Gatesovih otrok.

Bill Gates je bil pred tem 27 let poročen z Melindo Gates, s katero ima tri otroke – Phoebe Adele, Jennifer Catherine in Roryja Johna. Z Melindo sta se ločila leta 2021. Gates je takrat dejal, da je bilo leto 2021 najtežje leto njegovega življenja.

Mark Hurd, nekdanji mož Paule Hurd, pa je umrl leta 2019 po boju z rakom. Star je bil 62 let. S Paulo sta bila poročena 30 let, skupaj pa sta imela dve hčerki, Kelly in Kathryn.