Melinda Gates o razlogu za ločitev: Najin odnos ni bil več zdrav

Melinda Gates je za CBS Morning iskreno spregovorila o ločitvi od Billa Gatesa.

V predogledu pogovora, ki ga bodo v celoti predvajali pozneje, je milijarderka in filantropinja povedala, da ni bilo določenega trenutka, ki bi nakazal, da je njunega razmerja konec ali da bi jo v vseh teh letih pripeljal do ločitve.

Voditeljica Gayle King jo je vprašala, kako je gledala na afero zdaj že nekdanjega moža pred 20 leti. "Vsekakor verjamem v odpuščanje, zato sem menila, da sva nekaj od tega prestala," je odgovorila Melinda in dodala, da možev skok čez plot ni bil razlog za ločitev. "Prišel je trenutek, ko je bilo dovolj. Ugotovila sem, da najin odnos preprosto ni zdrav, in nisem mogla zaupati v to, kar sva imela."

Melinda je še povedala, da je bil konec zakona zanjo zelo čustveno turbulenten čas in da je veliko dni jokala. "So bili dnevi, ko sem dobesedno ležala na tleh, na preprogi, in razmišljala, kako je to mogoče." A bil je tudi čas, ko je bila zelo jezna. "To je del procesa žalovanja. Žaluješ zaradi izgube nečesa, za kar si mislil, da imaš, in to za vse življenje. To je boleča stvar."

Zdaj se Melinda počuti veliko bolje in čuti, da je že prišla na drugo stran svojega "potovanja zdravljenja". Pojasnila je: "Počutim se, kot da začenjam novo poglavje. Sem v letu 2022 in pravzaprav sem zelo navdušena nad tem, kaj me čaka v življenju."

Ločitveni postopek Billa in Melinde, ki se je odločila obdržati priimek nekdanjega moža, se je končal lani poleti.

