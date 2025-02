Bill Gates: Ne morem verjeti, kaj se jim je zgodilo

Soustanovitelj računalniškega velikana Microsoft Bill Gates je v intervjuju za tiskovno agencijo Associated Press izrazil nejevero nad potjo, ki jo v zadnjem desetletju ubira proizvajalec mikroprocesorjev Intel, nekdaj veliki zaveznik in ključni partner Microsofta.

Intel je igral eno ključnih vlog v vzponu leta 1975 ustanovljenega današnjega računalniškega titana Microsfta, tretjega najvrednejšega podjetja na svetu, ki je svoje operacijske sisteme Windows v prvi vrsti razvijal in predstavljal prav na Intelovih mikroprocesorjih.

Tako Microsoft kot Intel sta pred slabima dvema desetletjema, ko se je začenjala doba pametnih telefonov, nato zamudila vlak. Microsoftu se je kasneje predvsem na krilih računalništva v oblaku in kasneje umetne inteligence uspelo ponovno priključiti največjim, medtem ko je Intel, sicer po seriji uspehov na področju razvoja računalniških procesorjev, začel izgubljati tla pod nogami.

Intel je imel v zadnjem obdobju več težav, ki so prispevale k pesimizmu tako glede podjetja kot v podjetju samem. Zaostajali so pri prehodu na novejše tehnologije proizvodnje mikroprocesorjev, Apple je za svoje računalnike Mac razvil lastne procesorje in se ni več zanašal na Intelove, soočali so se z varnostnimi luknjami in nestabilnim delovanjem 13. in 14. generacije procesorjev Core. Obenem so utrpeli še udarec pri prodajnih številkah, kar je bilo vzrok za izgubo tržnega deleža na trgu računalniških mikroprocesorjev. Foto: Shutterstock

Cena delnice Intela je v zadnjih petih letih padla za več kot 70 odstotkov, medtem ko je cena delnice Microsofta v zadnjih petih letih zrasla za več kot 120 odstotkov.

Intel, četudi je še vedno vodilni na trgu procesorjev za osebne računalnike, je od leta 2019 tudi izgubil absolutno dominanco na trgu. Če je bil Intelov tržni delež v drugem polletju leta 2019 še skoraj 80-odstoten, je danes le še 60-odstoten. Intelov največji tekmec AMD je v enakem obdobju svoj tržni delež namreč skoraj podvojil.

Gates: Izgubili so se

Bill Gates je v intervjuju za Associated Press navedel nekaj razlogov, zaradi katerih je Intel po njegovem mnenju zapadel v spiralo sprejemanja slabih odločitev in njihovih posledic, iz katere milijarder – vrednost njegovega premoženja je ocenjena na 103 milijarde evrov – za zdaj ne vidi izhoda.

"Osupel sem nad tem, da je Intel tako rekoč zašel s poti," je Gates izrazil nejevero nad dogajanjem v računalniškem velikanu.

Microsoft in Intel sta bila dolgo neločljivo povezana. Na fotografiji Bill Gates (levo) in Andrew "Andy" Grove (desno), ki je v Intelu v različnih obdobjih zasedal funkcije predsednika podjetja, predsednika uprave in izvršilnega direktorja, leta 1992. Foto: Guliverimage

"Gordon Moore, soustanovitelj Intela, je podjetje vedno držal pri vrhu. Zdaj pa zaostajajo v razvoju čipov in proizvodnji čipov, oboje pa zahteva ogromno novega kapitala. Zamudili so revolucijo, ki jo je prinesla umetna inteligenca. Določene stvari, proizvodni standardi, ki so pri njihovih tekmecih, kot sta Nvidia in Qualcomm, preprosti, so v Intelu zelo težki," je za AP dejal Gates.

Pohvalil je sicer prizadevanja Pata Gelsingerja, izvršilnega direktorja Intela med letoma 2021 in 2024, ki si je prizadeval, da bi Intel na področju lastne proizvodnje mikročipov ulovil priključek z velikanoma industrije – tajvanskim TSMC in južnokorejskim Samsungom. Gelsinger je s položaja v nič kaj optimističnem vzdušju odstopil decembra lani.

"Upam, da si Intel opomore, a za zdaj so zadeve zelo težke," je še zaključil Gates.