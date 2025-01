Podjetja iz ZDA prevladujejo na seznamu sto najvrednejših borznih podjetij. Na seznam, ki ga je pripravila revizorska družba Ernst & Young, se je uvrstilo 62 ameriških podjetij, med prvo deseterico pa ni nobenega evropskega. Konec leta 2024 so bila najvrednejša podjetja na svetu ameriški tehnološki velikani Apple, Nvidia in Microsoft.

Apple je imel 31. decembra 2024 tržno vrednost približno 3.780 milijard dolarjev (3.670 milijard evrov), Nvidia 3.280 milijard dolarjev (3.185 milijard evrov), Microsoft pa 3.130 milijard dolarjev (30.39 milijard evrov), je raziskavo družbe Ernst & Young povzela nemška tiskovna agencija dpa.

K temu, da so ameriška podjetja brez konkurence, je prispeval razcvet umetne inteligence. Med sto najvrednejšimi borznimi podjetji je 24 tehnoloških podjetij, od tega 17 iz ZDA.

Podjetja iz ZDA zasedajo devet od prvih desetih mest, na katera so se uvrstili tudi Googlova matična družba Alphabet, spletni trgovec Amazon in tehnološki velikan Meta, ki je med drugim lastnik družbenih omrežij Facebook in Instagram.

Prevlado ameriških podjetij je na šestem mestu nekoliko prekinila naftna družba Saudi Aramco.

Najvrednejše evropsko podjetje je danski farmacevt

Med prvimi stotimi podjetji jih ima le 18 sedež v Evropi. Najvrednejše evropsko podjetje je po teh podatkih danski farmacevtski koncern Novo Nordisk na 24. mestu. K uspehu podjetja je v največji meri pripomogla prodaja zdravila Ozempic, ki je bilo primarno namenjeno zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2, pozneje pa tudi zdravljenju debelosti, in zdravilo za hujšanje Wegovy. Obe se predpisujeta na recept. Prodaja zdravila Wegovy, ki so ga za zdravljenje debelosti odobrili v Veliki Britaniji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, na Norveškem in v ZDA, je v prvih devetih mesecih lanskega leta poskočila za 42 odstotkov. Junija so zdravilu zeleno luč pokazali tudi japonski regulatorji. Prodaja Ozempica je v enakem obdobju poskočila za 54 odstotkov.

Naslednje evropsko podjetje je na 28. mestu francoski koncern z luksuznim blagom LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Podjetje v lasti Bernarda Arnaulta pod svojim okriljem združuje številne luksuzne znamke, kot so Louis Vuitton, Givenchy in Kenzo.

Skupno je bilo ob koncu lanskega leta sto najvrednejših podjetij skupaj vrednih 44.900 milijard dolarjev (43.600 milijard evrov), kar je četrtino več kot leto prej.