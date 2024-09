Pametni telefoni iPhone končno podpirajo slovenski jezik

Manj kot pet mesecev po potrditvi novele zakona o javni rabi slovenščine je slovenščina od ponedeljka zvečer na voljo na vseh Applovih napravah, ki podpirajo iOS 18, novo različico Applovega mobilnega operacijskega sistema, so sporočili z ministrstva za kulturo. Najnovejšo posodobitev platforme iOS je sicer mogoče namestiti na najširši paleti Applovih pametnih telefonov do zdaj, na voljo je tudi na modelih iz leta 2018.

Vrečko: Podpora slovenščini ne več le želja, temveč zakon

Na ministrstvu so spomnili, da so prvič po skoraj 20 letih, prenovili zakon o javni rabi slovenščine, ki je zajel tudi sodobne digitalne naprave. V procesu priprave novele zakona se je ministrica Asta Vrečko v Bruslju srečala tudi s predstavniki družbe Apple in jim predstavila zahteve novega zakona.

Poudarila je, da podpora slovenščini z novim zakonom ne bo več samo želja, temveč zakonska zahteva.

Apple je spregovoril slovensko



Kateri pametni telefoni iPhone podpirajo iOS 18 in s tem tudi slovenski jezik?

Na različico iOS 18 lahko Applovo mobilno platformo posodobite na naslednjih pametnih telefonih iPhone (od najstarejšega do najnovejšega):



iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

Operacijski sistem iOS 18 je na voljo tudi na drugi in tretji generaciji pametnega telefona iPhone SE. Privzeto bo medtem naložen na najnovejši generaciji Applovih pametnih telefonov, torej na napravah iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro in iPhone 16 Pro Max.

Apple je prvi od velikih

Družba Apple je prva večja korporacija, ki sledi zahtevi prenovljenega zakona o javni rabi slovenščine. Na ministrstvu pričakujejo, da jim bodo kmalu sledili tudi drugi proizvajalci in bodo tako končno vse naprave na voljo tudi v slovenskem jeziku.

O vključitvi slovenščine med možne jezike uporabniškega vmesnika za iPhone se je sicer govorilo dalj časa, med drugim so k temu pozivali tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu. Ključna sprememba, ki je Apple prisilila v dodajanje slovenščine, pa je bila novela zakona o javni rabi slovenščine.

Slovenski uporabniki in uporabnice iPhonov so se, ker domače izbire ni bilo, do zdaj morali zadovoljiti z angleščino ali katerim drugim tujim jezikom, ki ga morebiti razumejo dovolj dobro za nemoteno uporabo pametnega telefona.

Novela zakona o javni rabi slovenščine, ki jo je DZ brez glasu proti sprejel v začetku letošnjega aprila, predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi na najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah, podjetjem pa daje na voljo prehodno obdobje, v katerem bi svoje produkte prilagodila jeziku.



Slovenija do sprejetja novele ni imela učinkovitega načina, kako zagotoviti, da bo slovenščina navzoča tudi v novem tehnološkem jezikovnem okolju. Podpora slovenščine je bila tako odvisna od odločitev proizvajalcev.