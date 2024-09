Hčerko Billa Gatesa zaradi očeta zapustili prijatelji

Hči Billa Gatesa Phoebe Gates je razkrila, da so jo zaradi teorij zarote, povezanih s cepljenjem in njenim očetom, zapustili prijatelji. Ena najbolj razširjenih izmišljenih novic o Gatesu je, da je bila pandemija covid-19 le krinka, ki je soustanovitelju Microsofta omogočila vgradnjo mikročipov za sledenje v cepiva. Najmlajša hčerka Billa Gatesa Phoebe je povedala, da so tovrstne govorice resno prizadele celo njene najtesnejše osebne odnose.

V najnovejši Netflixovi dokumentarni seriji o Microsoftovem milijarderju Kaj je naslednje? Prihodnost z Billom Gatesom, ki so jo premierno predvajali 18. septembra, so 22-letnico vprašali, ali je že kdaj naletela na teorije zarote o svojem očetu. "Ves čas," je odgovorila. "Zaradi teh govoric o cepivih so nekateri prijatelji z menoj celo prekinili stike," je še dodala.

Hčerko Gatesa skrbi učinkovito sporočanje točnih zdravstvenih informacij

Phoebe, sicer diplomantka iz človeške biologije na univerzi Stanford, je dejala, da jo skrbi učinkovito sporočanje točnih zdravstvenih informacij. "Moram se naučiti več, ker naivno še vedno verjamem, da je digitalna komunikacija lahko sila, ki nas zbližuje, da imamo razumno razpravo," pa je povedal njen oče Bill Gates.

Kot je še dodala Phoebe, njen oče o družbenih omrežjih razmišlja drugače in mu ni jasno, da dejstva in logika na teh omrežjih ljudem niso tako pomembni kot odklop od vsakdanje resničnosti. Gates je hčerko vprašal, od kod so se sploh vzele teorije zarote, predvsem tiste, povezane s covid-19. Phoebe je na to odgovorila, da te izvirajo iz strahu, saj med zaprtjem nihče ni vedel, komu zaupati in čemu sploh verjeti.

Kot je še povedal Gates, je pandemija še poslabšala družbene medije, saj je določene stvari preveč poenostavila. Že pred tem je Gates dejal, da se je nasmejal teorijam zarote o sebi. "Imeti moraš smisel za humor," je za BBC povedal v začetku tega leta. "Ko ljudje rečejo, da želim slediti vsem ... Zakaj želim slediti vsem?" je še takrat povedal danes četrti najbogatejši človek na svetu s premoženjem, vrednim okoli 111 milijard evrov.

