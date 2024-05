Kako pripraviti piknik?

Poletje je vedno bližje in čas je za druženje s prijateljicami na prostem. Organizirajte piknik, ki bo izžareval ženstvenost in eleganco s pridihom poletnih elementov. Ko pride do organizacije takšnih dogodkov, se velikokrat sprašujemo, kako pripraviti tematsko zabavo, kaj kuhati, katero pijačo ponuditi, kaj bo tisto, kar se bo gostom vtisnilo v spomin. V tem članku predstavljamo čisto vse napotke, ki bodo poskrbeli, da bo vaš piknik pritegnil pozornost in se vašim prijateljicam brez dvoma vtisnil v spomin.

Najprej izberite termin in svojim prijateljicam pošljite vabilo z napisom "save the date"

Preverite vremenske napovedi in izberite dan, ki ga bo na nebu krasilo sonce. Izdelajte vabilo, v katerem naj piše le "save the date". S tem se boste prepričali, koliko bo prisotnih, in boste lahko mirno začeli organizirati. Detajle lahko prihranite za naslednje vabilo, ki bo vsebovalo podrobnejše informacije.

Primer kreativnega vabila "save the date" Foto: Taja Kaja Cekuta

Poiščite glavno nit, ki bo ključ vašega dogodka

Ženske smo nežna bitja, ki nas obliva eleganca, prefinjenost, lepota in ljubezen. Naj bo vaš piknik namenjen prav temu. Preden začnete s celotno organizacijo, so nujne ideje, zapišite si jih, poiščite jih na aplikacijah Pintarestu, Instagramu, Tiktoku ali na spletu. Ko boste imeli na kupu več idej, boste hitro našli nit, ki bo zaznamovala vaš dogodek. Odličen primer bi bile cvetlice, pastelne barve, biseri, moda, zdravje, kulinarika, umetnost oziroma nekaj, kar vas med seboj najbolj povezuje.

Tema zdravja v kuhinji Foto: Shutterstock

Izberite aktivnosti, ki se bodo povezovale z vašo tematiko

Piknik ne bo poseben, če mu ne boste dodali kanček kreativnosti. Izberite aktivnost, ki se bo vezala na tematiko, ki ste jo izbrali. Ideje za tematike, ki smo jih že omenili, bi bile:

Zdravje – joga ali pilates na travniku

Umetnost – slikanje na mala platna

Biseri – priredite delavnico, v kateri boste izdelovali svoje zapestnice

Pastelne barve – priredite delavnico, v kateri boste izdelovali svoje prtičke pastelnih odtenkov

Kulinarika – jedi vam ni treba pripraviti samim, s skupnimi močmi lahko ustvarite nepozabno kulinarično doživetje

Moda – iz modnih revij izrezujte stile, ki so vam všeč in skupaj ustvarite modni kolaž

Izdelajte privlačno vabilo

Vabilo je zelo pomemben del vsakega dogodka, za katerega bi si želeli, da bi se gostom vtisnil v spomin. Izdelajte vabilo, ki bo estetsko zasnovano, očem privlačno in najbolj pomembno: v njem izrazite sebe in tematiko druženja. Pri izdelavi vam bo pomagal program Canva, v katerem lahko ustvarite čudovite kreativne izdelke.

Vabilo naj bo vabljivo in povezano s tematiko dogodka Foto: Taja Kaja Cekuta

Razmislek o kulinariki

Vzemite si čas in poiščite ideje za jedi, ki jih boste pripravili. Najdete jih lahko na Tiktoku, Pintarestu, Instagramu in drugod po spletu. Priporočamo, da v iskalnik vtipkate angleške naslove, ki vas zanimajo, saj boste tako prišli do več rezultatov iskanja.

V iskalnik vpisujte angleške naslove Foto: Taja Kaja Cekuta

Pomembno je, da se odločite za rdečo nit, ki bo povezovala jedi med seboj. Ta nit je lahko recimo mehiška, italijanska, azijska, slovenska ali ameriška kulinarika. Lahko se odločite za zdravo kulinariko, v katero vključite zdrave specialitete, ki so lahko izjemno okusne. Ena izmed idej za povezovalno nit je lahko tudi barva, recimo roza. V tem primeru poskrbite, da bodo vse jedi vsebovale roza elemente. Izberite sestavino, kot so na primer tartufi. S tem lahko pričarate odlično kulinarično doživetje, ki bo razvajalo vaše brbončice.

Pri pripravi jedi ste lahko tudi poletni in pripravite jedi, ki bodo vsebovale svežino. Če je vaša tematika italijanska kulinarika, lahko skupaj s prijateljicami pečete pice, na mizo po sredini nastavite vse sestavine, ki bodo prišle prav pri izdelovanju. Za piko na i italijanskemu večeru za poslastico dodajte tiramisu, ki ga lahko pripravite že dan prej.

Izberite različne pijače

Odločite se lahko za poletne koktejle, ki jih pripravite sami. Za tiste, ki jim je vino bližje, poskrbite, da boste imeli rdeče in belo vino ali pa celo penino. V mislih imejte tudi tiste, ki ne pijejo alkohola. Pripravite lahko brezalkoholne koktejle. Za hidracijo med dnevom pa naj skrbi voda z dodanim sadjem, kumarami ali meto.

Osvežilen koktejl, ki bo navdušil vaše prijateljice Foto: Shutterstock

Dekoracija ambienta

Pri organizaciji nepozabnega dogodka je velik del tudi dekoracija prostora. Če je vaša tematika druženja recimo zdravje, se lahko odločite za pastelno zelene odtenke v kombinaciji s cvetjem. Miza je lahko sestavljena iz belega prta, pastelno zelenih prtičkov, poslikanih krožnikov, zelenih kozarcev, jedi, ki vsebujejo veliko zelenja, menija, ki ga lahko prav tako izdelate v Canvi ter za konec k vsemu dodate še cvetje, ki bo poskrbelo za malenkost barve v ambientu. Lep dodatek k prostoru so tudi slike, ki jih lahko ustvarite sami.

Če bi želeli svoje prijateljice razveseliti s kakšnim darilom, lahko pripravite tematsko pozornost. V tem primeru bi bila odlična ideja nogavice za izvajanje pilatesa, paket zdravih sestavin za kuhanje ali pa le posvetilo z lepimi besedami.

Izbira oblačil za druženje

Oblecite nekaj, kar se bo povezovalo z vašim ambientom. Izberete lahko poletno obleko, ki se bo zlila s samim prostorom. Če boste izvajali športne aktivnosti, kot sta joga ali pilates, potem naj bo vaš stil športen. Izberete lahko tudi t. i. dress code, ki se ga bodo držale tudi prijateljice, recimo bela oblačila ali pa oblačila s cvetličnim potiskom. Tako boste lahko ustvarili popolno atmosfero in posledično tudi fotografijo.

Izbira glasbe je prav tako pomembna

Ne pozabite na glasbo, ki se bo vrtela med druženjem. Bodite pazljivi, da glasba ne bo preglasna, tako se boste lahko v miru pogovarjali in uživali v druženju. Imejte v mislih tudi, da lahko začnete z malo bolj umirjenimi in nato postopoma spreminjate na malo bolj zabavne.

Skrivnost za prijetnejši ambient

Dodatek sveč in cvetlic bo poskrbel, da bo prostor zares privlačen in vabljiv. V njem se bo vsaka ženska počutila posebno. Malenkost, ki lahko doda svoj čar, so tudi pentlje, ki jih razporedite po mizi in zavežite okoli kozarcev. Poleti se izogibajte temnim barvam, saj so svetle primernejše za toplo vzdušje. Estetika celotne slike dogodka je vsekakor ključna. A imejte v mislih to, da sta na koncu pred vsem omenjenim pomembni dobra energija in pozitiva.