Ruska prizadevanja za vmešavanje v novembrske predsedniške volitve v ZDA je odstop Joeja Bidna od ponovne kandidatuje ujel s spuščenimi hlačami, a so se v Moskvi, kjer si želijo, da na volitvah zmaga Donald Trump, hitro prilagodili in si za tarčo vzeli novo kandidatko Kamalo Harris, v najnovejši analizi ugotavlja računalniški velikan Microsoft. Opozorili so, da s Kremljem povezane skupine na družbena omrežja objavljajo lažne novičarske prispevke, namenjene diskreditaciji volilne kampanje Kamale Harris, gledajo pa jih milijoni ljudi.

Microsoft je v najnovejšem poročilu (vir) o dejavnostih organiziranih in s Kremljem povezanih ruskih skupin, znanih kot Storm-1516 in Storm-1679, opozoril, da sta v zadnjih dveh mesecih na družbena omrežja lansirali več videoposnetkov, ki poskušajo diskreditirati Kamalo Harris in njeno predvolilno kampanjo.

Še posebej sta se po platformi X, nekdanjem Twitterju, širila dva videoposnetka. Eden naj bi prikazoval napad podpornikov Kamale Harris na obiskovalca predvolilnega dogodka Donalda Trumpa, drugi pa je domnevno reportaža medija o prometni nesreči, ki naj bi jo Kamala Harris pod vplivom alkohola povzročila leta 2011.

Microsoft opozarja, da gre v obeh primerih za produkt širše ruske dezinformacijske operacije.



"Odkritje teh kampanj je znak, da Rusija stopnjuje dejavnosti za vpliv na javno mnenje v drugih državah pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ki bodo 5. novembra," so zapisali pri Microsoftu.



Kamala Harris je z odstopom Bidna od kandidature za predsednika ZDA postala ovira, ki je zelo zmedla ruska dezinformacijska prizadevanja, sporočajo iz Microsofta. Foto: Reuters

Po navedbah računalniškega giganta so v Moskvi po oznanilu Joeja Bidna, da se ne bo potegoval še za en mandat v Beli hiši, nekoliko izgubili kompas, kar zadeva poskuse vmešavanja v ameriške predvolilne procese. Konec avgusta so se nato povsem osredotočili na kampanjo Kamale Harris in njenega podpredsedniškega kandidata Tima Walza, so opozorili.



Ni skrivnost, da si v Kremlju močno želijo, da na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA zmaga republikanski kandidat Donald Trump. To je Rusiji glede na trenutne geopolitične razmere v interesu predvsem zaradi vojne v Ukrajini, saj je znano, da Trump ni podpornik pošiljanja pomoči napadeni in okupirani državi. Obenem je večkrat zagotovil, da lahko hitro konča vojno v Ukrajini, kar je za mnoge – ne le za Putinov režim – signal, da bi lahko sprejel odločitve, ki bodo voda na mlin Rusiji.



Donald Trump naj bi občudoval ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegov način vladanja. Nekoč je dejal celo, da njegovim informacijam zaupa bolj kot tistim, ki prihajajo iz ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI). Na fotografiji Trump in Putin med srečanjem v Helsinkih leta 2018. Foto: Guliverimage

Trump sicer še ni javno razkril, kakšne načrte ima za končanje vojne v Ukrajini. Njegov podpredsedniški kandidat J. D. Vance je medtem javno govoril o rešitvah, ki so bolj podobne mirovnim predlogom Rusije kot pa viziji za končanje vojne, kakšno imata Ukrajina in zveza Nato – umik Rusije z vseh okupiranih ozemelj, vključno s polotokom Krim.

Učbeniška propaganda: napad črncev na belko in pijana voznica

Videoposnetek, ki naj bi prikazoval z rasizmom nabito fizično obračunavanje dveh temnopoltih oseb z okrvavljeno belko, ki ima oblečeno majico z napisom Trump, je skupina Storm-1516 na splet podtaknila prek ruske telekomunikacijske aplikacije Telegram, nato pa so ga s pripisom, da gre za podpornike Kamale Harris, začeli deliti Trumpu naklonjeni profili na družbenem omrežju X.

Na videoposnetku tako ni razviden ne obraz žrtve in ne njenih domnevnih napadalcev. Mnogi, ki so si ogledali videoposnetek, so o resničnosti navedb sicer podvomili tudi zato, ker posnetek dejansko sploh ne prikazuje napada, ki naj bi dekletu povzročil hude poškodbe in okrvavljenost, temveč zgolj rahlo brcanje enega od moških v dekletovo obutev. Oglejte si ga sami:

“Fvck you, white a*s b*tch!” screams a Kamala voter while beating up a young female Trump supporter, as his buddy keeps kicking her and another records the assault. pic.twitter.com/11XCYnCB6S — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 30, 2024

Drugi videoposnetek, ki prikazuje poročanje o prometni nesreči, ki naj bi jo povzročila Kamala Harris, in izpoved domnevne žrtve, ki je po nesreči kot 13-letnica postala paralizirana, pa je v resnici produkt umetne inteligence in posnetkov, ki so bili ukradeni drugim medijem oziroma izposojeni iz medicinskih publikacij.

Vir reportaže je "medij" KBSF-San Francisco News, ki v resnici ne obstaja. Spletna stran lažnega medija je bila ustvarjena šele 20. avgusta letos.

Domnevna žrtev nesreče, ki naj bi jo povzročila Kamala Harris, je v videoposnetku enkrat omenjena kot Alicia Brown, drugič pa Alisha Brown. Gre sicer za produkt umetne inteligence. Foto: Posnetek zaslona

Iz videoposnetka je med drugim razvidno, da se žrtvi domnevne prometne nesreče med govorom spreminja položaj oči in obrvi, kar je značilno za osebe, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, oziroma se rado zgodi v primerih, ko se umetnointeligenčna orodja uporabljajo za predelavo resničnih videoposnetkov.

Nekaj zelo podobnega smo lahko videli tudi v primeru lažne zgodbe o pregrešno dragem avtomobilu znamke Bugatti, ki naj bi si ga privoščila žena ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi v tistem primeru je šlo za prorusko manipulacijo z zlorabo umetnointeligenčnih orodij.

Prizori nesreče, za katero videoposnetek trdi, da se je leta 2011 zgodila v San Franciscu v ZDA in da jo je povzročila Kamala Harris, ki je bila pod vplivom alkohola, pa so v resnici nastali po prometni nesreči januarja 2018 na Guamu.

Videoposnetek prometne nesreče, ki se ni zgodila, se je po družbenem omrežju X sicer širil tudi pod ključnikom #HitAndRunKamala.

Zanašajo se na plačane propagandiste, bote in "uporabne idiote"

Microsoftov center za analizo groženj opozarja, da ruski dezinformacijski operativci manipulativne ali povsem lažne videoposnetke v globalni eter, to je predvsem na družbena omrežja X, TikTok in Facebook, spravijo predvsem prek uporabniških profilov z večjim občinstvom, ki redno delijo proruska in protizahodna stališča

V pomoč so jim največkrat (plačani) propagandisti, resnične osebe, ki tovrstne videoposnetke in druge objave delijo zato, ker so za to plačani. Plačilo pri mnogih, sploh tistih, ki niso neposredno povezani s Kremljem, sicer pogosto prihaja tudi v obliki "dividend", ki jih uporabnikom z več ogledi objav izplačuje družbeno omrežje X.

Diskreditacijske videoposnetke zelo pogosto širijo tudi boti, avtomatizirani uporabniški računi, ki delujejo neodvisno od človeškega vpliva in po vnaprej določenih skriptah, in pa tako imenovani "uporabni idioti" – resnični uporabniki, ki podležejo vplivu ruske in proruske (ter katerekoli druge) propagande in se ne zavedajo, da so zgolj žrtve manipulacije političnih (ali drugih) akterjev.