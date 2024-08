Razkritje: Iran v tajnosti načrtuje operacijo, uperjeno proti ZDA

Priprave iranskih kibernetskih skupin, ki so povezane z režimom v Teheranu oziroma Vojsko stražarjev islamske revolucije, vejo iranskih oboroženih sil, na poskuse vplivanja na volilne procese v Združenih državah Amerike, so pri Microsoftu zaznali že letos spomladi, so razkrili v poročilu, ki je bilo objavljeno pretekli konec tedna (vir).

Pri Microsoftu pojasnjujejo, da se je Iran s kibernetskimi operacijami, katerih namen je bil vplivati na javno mnenje, vmešaval že v zadnje tri volilne cikle v ZDA.

Za naslednji mandat v Beli hiši se bosta potegovala Kamala Harris in Donald Trump. Foto: Shutterstock

Iran po navedbah Microsofta sicer deluje drugače od Rusije, ki je prav tako znana po poskusih vplivanja na ameriške volitve.

Medtem ko je bil ruskim akterjem, ki so najverjetneje delovali po nareku Kremlja, pomemben predvsem izid volitev oziroma zmaga točno določenega kandidata (v Rusiji so se celo javno hvalili, da so njihovi hekerji leta 2016 "pomagali" izvoliti Donalda Trumpa oziroma se vmešavali v volitve, vir, vir), je osrednji interes Irana s kibernetskim vmešavanjem v prvi vrsti sejanje destabilizacija države na najrazličnejše načine.

"Sejanje kaosa in spodbujanje k nasilju"

Po navedbah Microsofta je oziroma bo v poskuse vplivanja na volilni proces v Združenih državah Amerike vključenih več akterjev, ki imajo zaledje v iranskih državnih strukturah oziroma od njih prejemajo navodila ali sredstva za delovanje.

Microsoft konkretno izpostavlja hekerske skupine oziroma organizacije:

- Sefid Flood, ki naj bi temelje za vmešavanje v volitve v ZDA postavila že marca letos, njihov glavni način delovanja pa je izdajanje za raznorazne posameznike, institucije ali organizacije z namenom zmanjševanja zaupanja javnosti tako v politike (in druge javne osebnosti) in v samo legitimnost volilnega procesa. Microsoft opozarja, da bi skupina Sefid Flood izdajanje za druge osebe ali institucije lahko zlorabil za sejanje kaosa in morda celo spodbujanje nasilja zoper določene posameznike, predvsem ključne politične figure ali aktiviste.

Iran se ne zanima toliko za to, kdo bo zmagal na volitvah, ampak bolj za to, kako med Američani povzročiti čim večji razkol, pravijo pri Microsoftu. Foto: Shutterstock

- Mint Sandstorm, ki deluje pod okriljem Vojske stražarjev islamske revolucije, ki s postavljanjem lažnih spletnih strani in pošiljanjem elektronskih sporočil, ki vsebujejo povezave do njih, cilja na točno določene posameznike z namenom kraje podatkov za dostop do njihovih e-poštnih predalnikov ali drugih uporabniških računov oziroma za prestrezanje njihovega internetnega prometa.

- Peach Sandstorm, kjer niti v ozadju prav tako vleče Vojska stražarjev islamske revolucije, skupina pa je znana predvsem po množičnih operacijah tako imenovanega razprševanja gesel, kar pomeni, da poskušajo z istim geslom pridobiti dostop do večjega števila uporabniških računov, kar se jim občasno tudi posreči. Kot pojasnjujejo pri Microsoftu, jim je letos spomladi na tak način uspelo vdreti v uporabniški račun enega od občinskih uradnikov v eni od ameriških zveznih držav.

V igri tudi mediji, ki to niso



Pri Microsoftu še opozarjajo, da so iranski akterji že leta 2022 začeli postavljati tudi spletne strani, ki se izdajajo za legitimne medije, a je njihov namen izključno sejanje razdora po ideološki liniji, saj poskušajo vplivati na volivce na obeh straneh političnega spektra. Med drugim z različnih vidikov "poročajo" o ameriški politiki, vojni v Gazi in vojni v Ukrajini ter drugem aktualnem dogajanju.



Spletne strani imajo ameriško zveneča imena, vendar besedila zanje nastajajo v Iranu, pogosto tudi s pomočjo umetne inteligence, na primer z ChatGPT.



Pri Microsoftu sicer pojasnjujejo, da te spletne strani vsaj za zdaj še niso bistven del poskusov vplivanja na javno mnenje v ZDA, dopuščajo pa možnost, da se to v naslednjih tednih in mesecih še spremeni, saj "proiranski akterji glede na število in raznovrstnost vsebin vanje očitno vlagajo ogromno".



Tarča spletnih strani, ki se pretvarjajo, da so mediji, njihov namen pa je poskus vplivanja na javno mnenje, smo sicer bili tudi v Sloveniji, a so bili glede na tematiko v tem primeru v ozadju najverjetneje ruski oziroma proruski akterji.