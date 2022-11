Putinov zaveznik priznal vmešavanje v volitve v ZDA

"Gospodje, vmešavali smo se, vmešavamo se in vmešavali se bomo," je poročila komentiral Jevgenij Prigožin, obtožen vodenja "tovarne internetnih trolov", ki naj bi vplivala na izide glasovanj v več zahodnih državah. "Skrbno, natančno, kirurško in na način, kot to znamo, kot to lahko počnemo," je način ruskega vmešavanja šaljivo pojasnil 61-letni poslovnež, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegovo priznanje se je zgodilo dan pred vmesnimi volitvami v ZDA, ki bodo zaznamovale preostanek mandata ameriškega predsednika Joeja Bidna in bi lahko utrle pot Donaldu Trumpu za vrnitev v Belo hišo.

Prigožin je sicer septembra priznal tudi, da je ustanovil zasebno vojaško podjetje Wagner. Plačanci te skupine navadno delujejo "v senci" in so bili ob svojih misijah redno tarča obtožb o zločinih nad civilisti.

V preteklosti so se med drugim borili v Siriji in Libiji, trenutno pa so prisotni predvsem v Maliju in Srednjeafriški republiki. V zadnjem obdobju naj bi bila skupina vse bolj dejavna tudi v Ukrajini.

Julija je ameriško zunanje ministrstvo objavilo, da ponuja do deset milijonov dolarjev nagrade za informacije o vpletanju tujih oseb in organizacij v volitve v ZDA. Pri tem je še posebej navedlo informacije o ruski Agenciji za raziskovanje interneta, njenem vodji Prigožinu ter drugih z agencijo povezanih osebah in organizacijah.