Potrjeno: Bill Gates je res stric iz ozadja

Bill Gates je Microsoft s prijateljem Paulom Allenom ustanovil leta 1975 in ga do preloma tisočletja pripeljal do statusa najverjetneje najvplivnejšega in najpomembnejšega tehnološkega podjetja na svetu.

Dolgo časa prvi, danes šele deveti najbogatejši Zemljan

Microsoft je Gatesa povzdignil na sam vrh lestvice najbogatejših Zemljanov, kjer je več kot dve desetletji bolj ali manj neprekinjeno kraljeval na vrhu lestvice najpremožnejših, dokler ga z nje ni izrinila sodobna generacija mogulov na čelu z Jeffom Bezosom, Elonom Muskom in Bernardom Arnaultom.

Bill Gates je vrh letne lestvice milijarderjev zasedel kar šestnajstkrat, kar je vsaj za zdaj absolutni rekord. Foto: Reuters

Vrednost Gatesovega premoženja je danes ocenjena na dobrih 127 milijard ameriških dolarjev oziroma 118 milijard milijonov evrov, kar ga uvršča na deveto mesto Forbesove lestvice najpremožnejših posameznikov in posameznic na svetu.

Gates je Microsoft kot izvršni direktor družbe zapustil leta 2001, ostal pa je v vlogi predsednika uprave podjetja in prevzel tudi naloge vodje razvoja nove programske opreme. Od leta 2008 je v Microsoftu delal je še občasno, saj se je bolj posvečal dobrodelni organizaciji, ki jo je ustanovil skupaj s svojo zdaj že nekdanjo ženo Melindo, kot predsednik uprave Microsofta pa je dokončno odstopil leta 2014.

Vse vezi z Microsoftom, razen dejstva, da je bil še vedno eden največjih posameznih delničarjev podjetja, je Gates na videz pretrgal z odstopom iz upravnega odbora leta 2021 po aferi, ki jo je povzročilo razkritje, da je ženo Melindo prevaral z eno od zaposlenih pri Microsoftu in da naj bi na zmenke vabil tudi nekatere druge ženske v podjetju.

Na videz odšel, v resnici vleče niti iz ozadja, saj ga vsi sprašujejo za mnenje

Toda Gatesovo slovo od Microsofta je bilo v veliki meri predstava za javnost, je ta teden poročal medij Business Insider.

Pogovori medija z več poznavalci hierarhije menedžmenta in odnosov v Microsoftu so namreč razkrili, da se Satya Nadella, izvršilni direktor Microsofta od leta 2014, ki mu mnogi pripisujejo ogromno zaslug za preobrazbo Microsofta iz zgolj računalniškega v vsestranskega tehnološkega velikana, pri sprejemanju odločitev še vedno močno opira na nasvete in mnenje Billa Gatesa.

Bill Gates je za poslovno revijo Forbes lani dejal, da okrog deset odstotkov svojega časa preživi v Redmondu, kjer ima sedež Microsoft. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Za mnenje ga vprašajo vsakič, ko želijo v podjetju kaj spremeniti"

A ne le to - po besedah enega od zaposlenih pri Microsoftu, ki ima v podjetju precej visok položaj, se Satya Nadella in drugi vodilni pri Microsoftu izredno zanašajo na to, kaj jim bo svetoval Bill Gates. "Za mnenje ga vprašajo tako rekoč vsakič, ko je podjetje pred večjo spremembo," je povedal za Business Insider.

Bill Gates naj bi bil med drugim osrednja figura Microsoftovega prodora in poskusa vzpostavljanja dominantnega položaja, kar zadeva razvoj umetne inteligence.

Kot piše Business Insider, se je Gates že od leta 2016 redno srečeval s Samom Altmanom, ustanoviteljem podjetja OpenAI, ki stoji za umetnointeligenčnim sogovornikom in pomočnikom ChatGPT.

Bill in Melinda Gates sta se ločila leta 2021. Foto: Reuters

Ni mogel verjeti svojim očem, Microsoft pa je nato napadel konkurenco

Kor vemo, je Microsoft je v OpenAI leta vložil eno milijardo ameriških dolarjev, lani pa kar deset milijard. Pri tem je po poročanju Insider ključno vlogo znova igral Bill Gates, ki je Sama Altmana in OpenAI leta 2022 izzval, naj ustvarijo umetnointeligečni model, ki bo znal opraviti z zelo zahtevnim preizkusom znanja.

Ko je modelu GPT-4 podjetja OpenAI to uspelo, demonstracija je potekala na domu Billa Gatesa, ustanovitelj Microsofta po navedbah Business Insiderja ni mogel verjeti svojim očem.

Vodilnim v Microsoftu je nato poslal pismo o napredku umetne inteligence in kaj bi moral po njegovem mnenju z njo storiti Microsoft. V podjetju naj bi njegove besede tako rekoč veljale za evangelij in Microsoft je ne le poglobil partnerstvo z OpenAI, temveč je njihov umetnointeligenčni model začel tudi vključevati v ogromno svojih storitev. Microsoft je lani zagnal tudi umetnointeligenčnega pomočnika Copilot.

Če je Microsoft na začetku umetnointeligečne revolucije nekoliko capljal za tekmeci, danes predvsem po zaslugi sodelovanja z OpenAI velja morda celo za vodilno podjetje v tej sferi. Foto: Shutterstock

Današnji vpliv Billa Gatesa v Microsoftu sicer sega daleč onkraj umetne inteligence, so za Business Insider še razkrili nekateri zaposleni v podjetju.

68-letni milijarder naj bi med drugim imel pomembno vlogo pri kadrovanju, Microsoft domnevno zelo upošteva njegovo mnenje glede rekrutiranja in zaposlovanja potencialnih novih sodelavcev, ter pri preizkušanju novih Microsoftovih izdelkov in storitev.

