V Malmöju se je s prihodom delegacij in prvo vajo že začela evrovizijska vročica, ki bo naraščala vse do prihodnjega tedna, ko nas čakajo torkov in četrtkov predizbor ter sobotni finale.

Tekmovalci so že opravili prvo vajo na odru Arene Malmö, med njimi seveda tudi slovenska predstavnica Raiven. "Na evrovizijskem odru se počutim zelo dobro, veliko bolje, kot sem mislila. Zelo sem pomirjena. Komaj čakam, da bo 7. maj," je po prvi vaji dejala slovenska predstavnica, za katero bo, kot je omenila, šlo zares v torek, na prvi polfinalni večer.

Nastop Raiven na prvi vaji:

Fotogalerija 1 / 9

Vsak posebni učinek na odru je treba plačati

Raiven je o nastopu na Evroviziji in tem, da je marsikaj odvisno od denarja, ki si ga pripravljen plačati, pred kratkim spregovorila za Siol.net.

"Evrovizija ni poceni zadeva, sploh če hočeš imeti dodelan nastop, kot si ga sam želiš. Vse je odvisno od tega, kaj želiš postaviti na oder. A če želiš konkurirati drugim državam, je lasten finančni vložek neizogiben," je povedala, "mislim, da nihče izmed Slovencev do zdaj še ni imel večje uporabe pirotehnike, tudi zato, ker so to zelo drage stvari. In del vseh posebnih učinkov na odru je plačal tudi sam izvajalec."

