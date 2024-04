Naslednji torek se s prvim predizborom začne letošnji izbor za pesem Evrovizije. Na oder arene v Malmöju na Švedskem bo kot deveta stopila Raiven, letošnja predstavnica Slovenije, ki bo nastopila s pesmijo Veronika.

Se bo naši pevki uspelo uvrstiti v sobotni finale? Napovedi evrovizijskih stavnic so pesimistične, med 15 nastopajočimi v prvem predizboru Raiven uvrščajo na 12. mesto, v finale pa se bo uvrstilo le prvih deset izvajalcev. Po drugi strani so razlike med desetim in 12. mestom na stavnicah majhne in dopuščajo možnost, da bomo Raiven videli tudi v velikem finalu.

Komu stavnice napovedujejo zmago?

Favorit za končno zmago medtem na stavnicah ostaja enak, to je Nemo iz Švice, ki nastopa s pesmijo The Code. Na prvem mestu stavnic je s 24 odstotki možnosti za zmago, s 16 odstotki mu sledi Hrvat Baby Lasagna, na tretjem mestu je s 14 odstotki Nizozemec Joost Klein, na četrtem pa z 12 odstotki Italijanka Angelina Mango.

Preberite še: