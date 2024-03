Evrovizijski boj naših sosedov: bo Hrvatu zmago odnesla Italijanka?

Še prejšnji teden je Baby Lasagna, predstavnik Hrvaške na letošnji Evroviziji, na evrovizijskih stavnicah močno vodil. Ta teden pa je njegova prednost začela kopneti, stavnice so mu jo zmanjšale za dve odstotni točki in mu zdaj pripisujejo 18 odstotkov možnosti za zmago. Še bolj zanimivo pa je, da je na stavnicah začela pridobivati italijanska predstavnica Angelina Mango, ki je na lestvici prehitela Ukrajino in je zdaj na drugem mestu s 14 odstotki možnosti za zmago.

Kdo je Angelina Mango?

22-letna italijanska kantavtorica si je evrovizijsko vozovnico priborila na letošnjem festivalu Sanremo, kjer je s skladbo La Noia (Dolgčas) slavila kot prva ženska izvajalka po desetih letih.

Za glasbeno nadarjenost se brez dvoma lahko zahvali (tudi) genom, je namreč hči legendarnega italijanskega pevca Giuseppeja oziroma Pina Manga ter Laure Valente, nekdanje pevke skupine Matia Bazaar.

Angelina in Pino Mango leta 2014 skupaj pojeta skladbo Beatlov Get Back:

Očeta je izgubila pri 13 letih

Angelino pa je že zelo zgodaj zaznamovala tragedija. Njen oče je namreč 7. decembra 2014 med koncertom, na katerem je bila tudi takrat 13-letna Angelina, doživel srčni napad in umrl na poti v bolnišnico. Na njegovem pogrebu pa je slabost oblila njegovega starejšega brata, Angelininega strica, ki je nato umrl v bolnišnici, domnevno prav tako zaradi infarkta.

Vse to je pevko močno zaznamovalo, za nekaj časa je tudi prekinila šolanje. "Bilo je hudo, v moji glavi je divjal vihar, saj se je vse dogajalo pred očmi javnosti," je pozneje povedala o tem obdobju. Dve leti po očetovi smrti se je z družino iz dežele Bazilikata, kjer se je rodila in odraščala, preselila v Milano in se tam začela intenzivno ukvarjati z glasbo.

Velja za ljubljenko generacije Z, ki jo množično spremlja na TikToku, kjer objavlja tako svoje nastope kot vsakodnevne trenutke. "V svojih pesmih se ukvarja s temami, ki so njeni generaciji blizu: tesnobo, ljubeznijo in željo po svobodi," so jo opisali na italijanski radioteleviziji Rai in dodali, da v svoji glasbi "urbani slog povezuje z bel cantom".

