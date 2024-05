Raiven na evrovizijski turkizni preprogi #foto

V Malmöju je vse pripravljeno za jutrišnji prvi evrovizijski predizbor, na katerem se bo za vstopnico v finale potegovala tudi slovenska predstavnica Raiven. Občinstvu in novinarjem na Švedskem pa so se predstavniki 39 sodelujočih držav prvič predstavili v nedeljo, ko so se sprehodili po tradicionalni turkizni preprogi.

Kdo je pritegnil največ pozornosti? Poglejte:

Fotogalerija 1 / 17

Prvo dejanje letošnje Evrovizije bo torkov prvi polfinale, v katerem se bo 15 držav pomerilo za deset vstopnic v sobotni finale. Raiven bo nastopila deveta, evrovizijske stavnice pa ji trenutno niso najbolj naklonjene. Če bodo obveljale njihove napovedi, se Slovenija letos ne bo uvrstila v finale. Končno zmago sicer stavnice še vedno napovedujejo hrvaškemu predstavniku Baby Lasagni.