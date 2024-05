Evrovizijski preobrat: spet kaže na zmago Hrvaške

Letošnji tekmovalci na izboru za Pesem Evrovizije so že slab teden dni v Malmöju, kjer so že preizkusili evrovizijski oder in na njem opravili dve vaji. Fotografije in posnetki nastopov so seveda nemudoma zakrožili po spletu ter družbenih omrežjih, ob njih pa se je naklonjenost javnosti očitno spet premaknila, saj so evrovizijske stavnice spremenile vrstni red favoritov.

Na prvo mesto se je s kar 24 odstotki možnosti za zmago vrnil hrvaški predstavnik Baby Lasagna s pesmijo Rim Tim Tagi Dim, na drugem mestu je z 18 odstotki dozdajšnji favorit, švicarski predstavnik Nemo. V prvi peterici sledijo še predstavniki Ukrajine, Italije in Nizozemske.

Napovedi stavnic za Slovenijo medtem ostajajo pesimistične, za zdaj kažejo, da se slovenska predstavnica Raiven s torkovega predizbora ne bo uvrstila v sobotni finale.

