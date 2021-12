Vas zanima, kako je videti odprta zveza slovenskih zakoncev? #video

Tjaša in Jan sta v odprti zvezi že približno leto in pol, pred tem pa sta pet let živela v monogamiji. V zadnjem letu in pol sta zakonca začela hoditi tudi po duhovni poti osebne rasti. nam je v začetku pogovora zaupala:

"Intimnost z nekom je lahko v veliko različnih barvah. Lahko je seksualna, lahko je samo pogovor, lahko je sam pogovor seksualen, lahko pa seksualnosti sploh ni" je povedala Tjaša Kreuzer in pojasnila, da njuna zveza izhaja iz čustvene povezave.

"Jaz to doživljam kot neko duhovno pot. Meni je poliamorija zelo pomagala pri razreševanju omejitev znotraj sebe," je še razkrila Tjaša.

"Midva veva, da sva drug z drugim povezana na toliko različnih ravneh, in to je edinstvena povezava, ki je ne vidiš vsak dan. Zgodi se, da pride mimo oseba, ki naju vrže na tla, ampak nihče ne more poseči v to povezavo," pa je ob tem dodal Jan.

Jan ima poleg žene še štiri dekleta, Tjaša pa enega prijatelja, spoznala pa je tudi še eno zanimivo osebo. Ampak nobena od teh oseb ne posega v to, kar sta zgradila drug z drugim.

Tjaša je pojasnila, kako dojemata odnose s preostalimi: "Vsak predstavlja en lep paket." Jan je poudaril, da sta za drugega zelo vesela, če najde osebo, s katero zelo uživa: "Seveda, saj se imava rada. Vesel sem, če se je imela lepo na zmenku. In obratno."

V svojem odnosu imata zakonca Kreuzer samo eno močno pravilo – iskrenost. "Midva sva ekstremno iskrena drug z drugim. Jaz naju dojemam kot eno," je priznala Tjaša. Do poliamorne zveze, ki po definiciji temelji na vzdrževanju intimnih odnosov z več partnerji hkrati, sta zakonca prišla počasi. Imela sta globoke in težke pogovore.

"Stvari delava iz srca in ob tem ves čas čutiva, da je to prav," nam je zaupala Tjaša, Jan pa jo je dopolnil: "Nekatere klasične zveze dopuščajo skrivanje in določeno mero neiskrenosti. Zveza, kot jo imava midva, pa tega ne dopušča, ker vse temelji na iskrenosti in zaupanju."

Zakonca sta priznala, da odprte zveze nista načrtovala, sta se pa prepustila raziskovanju. Odprla sta se novi priložnosti, pri čemer sta se srečala s težkimi izzivi, ki pa jih je danes mnogo manj. Hodita na zmenke z drugimi in se imata ob tem lepo.

"Na začetku sem se še spraševala, kaj delata na zmenku, zdaj pa mi je povsem vseeno. Pomembno je, da se ima dobro. Narediti ne more ničesar, kar bi me prizadelo," je še priznala Tjaša. Jan je dodal: "Težave v intimnosti pridejo, ker sam nisi prepričan vase in se bojiš, da bi te nekdo zamenjal. Midva tega nimava več."

Zakonca Kreuzer nameravata svoj odnos povsem odkrito pojasniti tudi sinu, ko bo dovolj star. Prepričana sta, da bo tudi sam začel spraševati o tem, saj že zdaj spoznava njune druge partnerje. Zakonca si obenem želita, da bi ljudje imeli pogum za raziskovanje svoje notranjosti in se spraševali o stvareh, čeprav niso v poliamorni zvezi. Takšen način življenja je njima prinesel ogromno lepega. Intervju sta končala z nasvetom: "Naredite si tako, da bo vam dobro."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

