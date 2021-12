V novi sezoni Milijonarja bomo videli tekmovati tudi pare

Za Juretom Godlerjem je zelo delovno leto, saj je bil voditelj kar dveh oddaj, izdal je svoj drugi roman in posnel približno 40 epizod svojega podkasta, ki ga snema skupaj z Davidom Urankarjem. Vseeno veliko časa za počitek ne bo, saj se kot voditelj Milijonarja vrača že s svojo tretjo sezono, ki prinaša nekaj novosti.

Jure Godler bo voditelj Milijonarja že tretjo sezono.

"Ogromno novosti bo, med drugim smo nadgradili naš računalnik Spartacus iz 2.0 na 3.0, kar pomeni, da bodo vprašanja še bolj izvirna in nemara tudi bolj zahtevna," se je najprej pošalil Jure, nato pa razkril, da bodo prve oddaje nove sezone vseeno zelo drugačne.

"Prve oddaje bodo dobrodelno obarvane in kot noviteta bo med drugim tudi to, da bodo nasproti mene sedeli tekmovalke in tekmovalci v parih. Pred zadnjim odgovorom se bodo lahko posvetovali in zato upam, da bo pravilnih odgovorov še več kot po navadi. Lani smo v dobrodelnih oddajah z znanimi obrazi zbrali lep znesek, ki je šel v dobrodelne namene po izbiri tekmovalcev. Kdo bodo tekmovalci v teh oddajah, pa naj za zdaj ostane skrivnost," ni želel preveč izdati voditelj, vseeno pa dodal, da so oddaje z znanimi vedno posebne.

"Poleg dobrodelne note nudijo prav intimen vpogled v razmišljanje naših "vipovcev". Vidimo jih nepripravljene, v zadregi, včasih pa nas tudi iskreno nasmejijo, ko ne vedo kakšnega odgovora na preprosto vprašanje, in v tem je tudi čar tega kviza."

Za novo sezono so odprte tudi že prijave. Vsi, ki si želite v enem najbolj priljubljenih kvizov na svetu pokazati in dokazati, kako dragoceno je vaše znanje, se prijavite TUKAJ.

Milijonarja boste na Planetu spet lahko spremljali od 3. januarja. Na sporedu bo od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.