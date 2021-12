Za dober namen se bodo nocoj udarili ti znani Slovenci #video

V zadnji oddaji te sezone kviza Piramida sreče bodo za dober namen svoje znanje in srečo spet preizkusili znani obrazi. Vsestranski Damjan Murko in pevec Tilen Lotrič se bota pomerila protil glasbenikoma Dejanu Krajncu in Jerneju Brileju.

Voditelj kviza Jonas Žnidaršič bo v tokratni oddaji spet gostil znana imena slovenske zabavne scene. Prvi tekmovalni par, ki se bo boril za dober namen, bosta sestavljala Dejan Krajnc, znan tudi pod umetniškim imenom Dejan Dogaja in svoji prav posebni pričeski, ter Jernej Brilej, ki veliko svojega časa preživi v sosednji Avstriji. Je glasbenik in podjetnik, ki se ukvarja z izdelovanjem diatoničnih harmonik in televizijsko produkcijo.





In komu bosta namenila morebitni dobitek? "Z Jernejem se poznava že kar nekaj let, ampak do nedavnega vseeno nisem vedel, da je Jernejeva hčerka na vozičku," je začel razlagati Dejan, nadaljeval pa je Jernej: "Hči je v društvu Sonček Posavje, tam je več takšnih otrok. Če bova kaj dobila, potem bo šel izkupiček društvu Sonček Posavje."

Drugi par nocojšnje oddaje bosta Damjan Murko in pevec Tilen Lotrič. Damjana radi opisujejo kot mojstra samopromocije, je pa tudi pevec, organizator porok in glasbenih dogodkov ter zelo predan oče in mož. Tudi Tilen je že zelo uveljavljen pevec, marsikdo pa ne ve, da je tudi študent opernega petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vseeno je na slovensko glasbeno sceno stopil precej pozneje kot njegov nocojšnji sotekmovalec, zato rad sprejme nasvete bolj izkušenega kolega. Skupaj sta tudi že doživela prenekatero zabavno prigodo, ki ju je nasmejala do solz.

In komu bosta namenila morebitni dobitek iz Piramide? "Po tehtnem premisleku sva se odločila, da bova denar v primeru zmage podarila Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru. Gre za šolo s prilagojenim programom. Menim, da je treba tudi na teh ustanovah graditi, da bo učencem in varovancem čim lažje."

Posebna dobrodelna oddaja kviza Piramida sreče bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

