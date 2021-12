Vlado Kreslin osebno: okoljevarstvenik, ko to še ni bilo moderno #video

Vlado Kreslin je kot glasbenik, ki pri svojem poslanstvu potrebuje stik z ljudmi, s pandemijo koronavirusa izgubil prav to. Umik z odrov je nadomeščal na različne načine, med drugim tudi s koncertiranjem na domačem balkonu.

December je sicer obdobje, ko so glasbeniki najbolj zaposleni, že drugo leto zapored pa imajo ta čas zelo malo dela. "Muzikanti pogrešamo oder, pogrešamo prijatelje iz ansambla, pa občinstvo, pokoncertno druženje ..." je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planetu dejal Kreslin, po drugi strani pa poudaril: "Pandemija koronavirusa je zajela ves planet, prizadela je vse in zato bi bilo nesmiselno govoriti, da je kdo bolj ogrožen. Ogroženi smo vsi."

Marsikdo ne ve, da je bil Kreslin že konec osemdesetih let del okoljevarstvenega gibanja, ki ga je vzpostavil njegov dobri prijatelj Štefan Smej in iz katerega je nastala stranka Zelenih. Na listi te stranke je na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji kandidiral tudi Kreslin. "Bil sem čisto na koncu seznama, pravzaprav sem le prispeval svoje ime, sicer pa sem igral na predvolilnih shodih in privabljal ljudi," je povedal.

"Takrat so bili Zeleni resna stranka z relevantnimi, kakovostnimi ljudmi, med katerimi so se nekateri do zdaj sicer spremenili. Ljudje so nam verjeli in ukvarjali smo se z resnimi temami, bojevali smo se proti hidroelektrarnam na Muri, regulaciji toka Mure in izsuševanja močvirij. Že takrat smo se borili tudi, da bi v gospodarsko rabo prišla industrijska konoplja. To so bile teme, ki so zdaj znova aktualne," je poudaril Kreslin, ki se mu današnja novonastala zelena gibanja in stranke zdijo preveč razdrobljeni.

