Kreslinu je všeč, da lahko glasbo "drži v rokah" #video

Leto dni po odmevnem koncertu, na katerem je nova generacija slovenskih glasbenikov preigravala in prepevala uspešnice Vlada Kreslina, so te priredbe zdaj na voljo tudi na dvojni vinilni plošči.

V začetku lanskega decembra, le nekaj dni po 70. rojstnem dnevu Vlada Kreslina, je razprodani Kino Šiška družno prepeval njegove uspešnice. Na odru se je zvrstilo skoraj petdeset glasbenikov večinoma mlajše generacije, ki so predstavili Kreslinove skladbe v novih preoblekah in zvrsteh, vse od rapa, r'n'b in kantavtorstva, funka, americane, etna pa do indie rocka.

Zdaj, okroglo leto dni pozneje, je luč sveta ugledal še album s tega koncerta. "Zveni odlično, skoraj tako, kot bi bili tam, v živo," je ob predstavitvi albuma dejal Vlado Kreslin.

Zakaj je "fajn glasbo držati v roki"? Tako pravi Vlado Kreslin:

Kot je povedal radijski voditelj in idejni vodja Izštekanih Jure Longyka, je bila ena od idej, da bi bil decembrski koncert Izštekanih 10 samo posvetilo Kreslinu, ki se je "ob 70-letnici ponujal kot tak", a je nato vseeno sodeloval pri njegovem konceptu. Dvojna plošča je tako po njegovih besedah podaljšek te evforije, ki se je zgodila med koncertom.

Pri tem koncertu in albumu ne gre le za Vlada Kreslina, je še poudaril Longyka. Kaj je mislil s tem? Poglejte:

Na koncertu je skladbe iz bogatega Kreslinovega repertoarja izvajalo približno 50 glasbenikov različnih generacij in žanrskih orientacij. Nastopili so Masayah, Hauptman, Skova in skovani, Jardier, Batista Cadillac, Kokosy, Chris Eckman in Jana Beltran, Dan D, Leopold I. in Drügi, Ethnotrip, Tomaž Hostnik in Marina Martensson.