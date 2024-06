Na glavnem odru Festivala Lent na Trgu Leona Štuklja bodo nocoj nastopili Hauptman Skova in Skovani, Jardier, Batista Cadillac, Kokosy, Chris Eckman in Jana Beltran, Dan D, Leopold I. in Drügi, Ethnotrip, Tomaž Hostnik, Marina Martensson in Zvezdana Novaković ZveN.

Koncert bo kot običajno povezoval avtor in voditelj Izštekanih Jure Longyka. V nekaj točkah in dodatku bo na oder prišel tudi Vlado Kreslin.

V nekaj točkah in dodatku bo na oder prišel tudi Vlado Kreslin. Foto: Ana Kovač

Glasbeniki so izbrane skladbe priredili posebej za to priložnost. "Občutek je podoben kot takrat, ko prevedejo tvojo knjigo v drug jezik. To je res kompliment. Da je nekdo motiviran prirediti tvojo pesem. Da razkrije, koliko njega je v njej. Razkrije stične točke s tabo. Pesem lahko zazveni precej drugače, kot si si sam predstavljal. Vidiš, da je vrgla več trnkov, mnogo širše kot si si mislil," je ob tem povedal Kreslin.

Pred dobre pol leta so koncert Izštekanih 10, posvečen Kreslinu, izvedli prvič

Drugi program Radia Slovenija – Val 202 je koncert Izštekanih 10, posvečen Kreslinu ob njegovem 70. rojstnem dnevu, premierno izvedel decembra v Ljubljani s prenosom na radijskih valovih.

Kot sporoča Longyka, današnja zasedba ne bo povsem enaka kot takrat. Ne bo Masayah, novost v programu pa je Zvezdana Novaković ZveN, ki je lani s Kreslinom priredila manj znano prekmursko ljudsko pesem Odi dežek.

Kreslin je v Izštekanih nastopil v letih 1995, 2000 in 2014, ob letošnji 30-letnici oddaje je bil tudi gost koncerta Izštekanih 30 v Križankah. Decembrski koncert Izštekanih na odru Kina Šiška organizirajo od leta 2013.

