V prihodnjem šolskem letu bodo novoletne počitnice trajale 11 dni

Seznam pomembnejših datumov iz šolskega koledarja za prihodnje šolsko leto:

1. 9. začetek pouka

27.-31. 10. jesenske počitnice

25. 12.-2. 1. novoletne počitnice

30. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

2. 2.-15. 6. prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 9. razreda

2. 2.-24. 6. prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence od 1. do 8. razreda

8. 2. Prešernov dan, nedelja

13.-14. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole

16.-20. 2. zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije

23.-27. 2. zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije

6. 4. velikonočni ponedeljek

27. 4.-1. 5. prvomajske počitnice

15. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval

16.-30. 6. prvi izpitni rok za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda

24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval

25. 6.-31. 8. poletne počitnice

26. 6.-9. 7. prvi izpitni rok za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda

18.-31. 8. drugi izpitni rok za predmetne in popravne izpite ter za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence od 1. do 9. razreda