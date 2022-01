Plestenjak o prstanu, ki ga nosi: To je moja edina skrivnost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta prstan je edina moja skrivnost, ki je ne razkrivam," je Jan Plestenjak povedal v prvi letošnji oddaji Jutro na Planetu, v kateri je gostoval z bratom, umetnikom Domnom Slano. "Bil je že marsikje in že trikrat sem ga izgubil, vsakič med občinstvom na koncertu, a vsakič so mi ga vrnili," je dejal.

Da pozna več zgodb, povezanih s tem prstanom, je povedal tudi Slana. "A o tem ne bom govoril," se je zasmejal.

Foto: zajem zaslona/Planet TV

Brata sta se sicer v Jutru na Planetu razgovorila o najrazličnejših temah, od spominov na otroštvo do ustvarjalnosti, ki ju v karieri spremlja oba – Plestenjaka kot glasbenika, Slano pa kot slikarja in kiparja.

"Pri meni je tako, da me mora ujeti neka besedna zveza, ki pa se lahko rodi iz nečesa, kar sem slišal na radiu, ali pa s slike, ki sem jo videl, oziroma s kakšnega lepega prizora iz narave. Nato pa se začne 'valiti'," je dejal Plestenjak.

"Podzavestno imaš v glavi ves čas stvari, s katerimi se ukvarjaš," se je navezal Slana, "verjetno se niti ne zavedaš, da se to dogaja, potem pa nenadoma 'butne' iz tebe."

Življenje brez pretiranega načrtovanja

Oba tudi svoje življenje opisujeta kot nekakšen kreativni kaos, v katerem se marsikaj zgodi spontano. "Pri nas ni bilo nikoli nobenega reda, vedno 'rokenrol' in tako je pri meni še zdaj," je dejal Plestenjak, "človek se navadi na življenje, v katerem nič ni načrtovano, in potem sploh ne zna več živeti po pravilih."

Foto: zajem zaslona/Planet TV

S tem se je strinjal tudi Slana. "Obremenjuje me, če so stvari vezane na neko uro," je dejal, "denimo, da je treba jesti kosilo točno takrat in takrat."

Doma se za praznike ne obdarujejo

Tako se pravil, četudi nenapisanih, ne držita niti pri prazničnem obdarovanju. "Doma smo dogovorjeni, da si daril ne kupujemo, in s tem smo se znebili velikega bremena," je povedal Plestenjak, "seveda pa med letom vidimo kaj, kar potem kupimo za tiste, ki jih imamo radi. Ni pa nobene potrebe, da se to zgodi točno na določen datum."

