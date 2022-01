Damjan Murko je predal osvojeni znesek Rdečim noskom #video

Prve epizode kviza Milijonar v novi sezoni so bile dobrodelno obarvane, svoje znanje pa so znani Slovenci preizkušali v parih. Med njimi sta bila tudi Damjan Murko in vedeževalec Blaž, ki sta pravilno odgovorila na deset vprašanj in za društvo Rdeči noski osvojila 2500 evrov.

V oddaji Jutro na Planetu smo lahko videli, kako je Damjan Murko tudi v imenu vedeževalca Blaža predal osvojeni znesek društvu Rdeči noski. In zakaj Rdeči noski? "Ker so izjemno srčni, ker delajo to nesebično. V prvi vrsti so otroci tisti, ki so naše največje bogastvo in Rdeči noski strmijo k temu, da narišejo nasmeh na otroški obraz," je odločitev obrazložil Damjan Murko.

V društvo, ki je že osemnjast let prisotno po slovenskih bolnišnicah, kjer poskuša otrokom vsaj malce polepšati bolnišnične dni, so bili donacije zelo veseli. "Izjemno smo hvaležni za vsako donacijo, ker to pomeni dve stvari. Kot prvo nam to omogoča naše delo in drugo, da nam ljudje zaupajo," je ob tem povedala ambasadorka Rdečih noskov Eva Škofic Maurer. Več v zgornjem videu.

