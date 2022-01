Murko: Bodimo iskreni, naredil sem biznis #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko povem, da sem na vrhuncu svoje kariere in da sem na slovenski sceni pustil določen pečat," je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan dejal Damjan Murko.

Štajerski slavček in estradni multipraktik Damjan Murko je bil tokrat gost oddaje Osebno z Valentino Plaskan na Planetu. Spregovoril je o svojih kariernih začetkih, uspehih pa tudi o obdobjih, ko je razmišljal, da bi odnehal.

"Bodimo iskreni, naredil sem biznis"

"Na začetku kariere si sploh nisem predstavljal, v kakšne razsežnosti bo šla moja pot," je dejal. "Pri 18 letih sem si želel le peti, stati na odru. Ko pogledam nazaj, bi verjetno marsikaj spremenil, po drugi strani pa je vprašanje, ali bi bil potem tako uspešen. Bodimo iskreni, naredil sem biznis. S svojo pojavo, pristopom, nastopom in karizmo ljudi ne puščam ravnodušnih."

Murko o svoji prvi uspešnici Srečen, da sem moški:

"Pri nas velja rek, da v Sloveniji nimamo zvezd. Pa ni tako," je dejal. "Povsod na zemeljski obli imajo svoje zvezde. Zakaj jih ne bi imeli tudi v Sloveniji? Res pa je, da nismo tako ločeni od svojega občinstva kot denimo v Ameriki. Lik Damjan Murko živi v zavesti vsakega Slovenca in sam se tega zavedam. Ko stopim na ulico, začnem delati."

"Nisem človek, ki bi na spletu izpostavljal svojo družino"

Murko je poročen in ima devetletnega sina, a družino ter poslovno življenje strogo ločuje. "Nisem influencer in nisem človek, ki bi na spletu izpostavljal svojo družino. Za nekatere je to prioriteta, zame ni," je dejal. "Ko pridem po otroka v šolo, sem samo oče. Od tega, da sem javna osebnost, se takrat skušam distancirati. Zgodi se, da se otroci želijo fotografirati z mano, a tega v šoli ne počnem. Če se srečamo na ulici ali na nastopih, pa z veseljem."

Murko o svoji formuli uspeha:

V pogovoru se je dotaknil tudi svojega zdaj že tradicionalnega koledarja, ki ga izdaja pred novim letom. Ob tem je Valentina Plaskan omenila tudi podoben koledar s fotografijami predsednika republike Boruta Pahorja in Murka povprašala, ali se mu zdi, da so s tem kopirali njegov koledar.

O razlikah in podobnostih z Borutom Pahorjem

"Ne, sam mislim, da je gospod Pahor izjemno bister človek," je dejal Murko, "saj točno ve, kaj hoče. Morda je tudi to tako ali drugače vzbujanje pozornosti. Med nama pa je ta razlika, da jaz za svoj 'piar', svoje ideje ne potrebujem davkoplačevalskega denarja."

