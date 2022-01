Jure Godler je s temi besedami osupnil Damjana Murka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 se bosta v dobrodelnem Milijonarju preizkusila tudi Damjan Murko in vedeževalec Blaž. Že ob predstavitvi tekmovalcev je voditelj Jure Godler poskrbel za to, da je Damjan Murko za trenutek ostal brez besed.

Damjan Murko in vedeževalec Blaž v zadnjem času nase opozarjata s skupnim glasbenim hitom Mrcina, ki ima na YouTubu že več kot 600 tisoč ogledov. O njuni najnovejši uspešnici ju je povprašal tudi Jure Godler, pri tem pa je zapel njen refren. S tem je osupnil Damjana Murka predvsem zato, ker voditelj sicer velja za poznavalca klasične glasbe.

"Vidim, da znate besedilo. To me preseneča," je ob tem povedal Murko, Godler pa mu je odvrnil: "Samo tole bom povedal. Nič ne spoštujem bolj kot človeka, ki naredi skladbo, ki ne gre iz glave."

Ob tem ga je štajerski slavček popravil in povedal, da sta avtorja skladbe Saša Lendero in Miha Hercog, "kar zadeva najino izvedbo, pa mislim, da sva močna lika in da penetrirava v možgane vsakega Slovenca". Več v zgornjem videu.

Damjan in Blaž bosta izkupiček iz oddaje namenila društvu Rdeči noski. Ne bosta pa edina znana Slovenca, ki bosta nocoj sedla na vroči stol. Za dober namen se bosta preizkusila tudi tekmovalca iz oddaje Exatlon Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc, ki sta se odločila zbrana sredstva podariti ustanovi Cirius Vipava.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

