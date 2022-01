Devičnik iz šova postal seks simbol #foto

Na Planetu si boste odslej lahko tudi ob petkih večer spremljali avstralsko resničnostno oddajo Poroka na prvi pogled (Married At First Sight). Trenutno lahko spremljate sedmo sezono priljubljenega šova, v nadaljevanju pa razkrivamo, kako drastično so svoj videz spremenili pretekli udeleženci šova.

Zvezdniki serije Poroka na prvi pogled (Married At First Sight) so danes skoraj neprepoznavni. Nekateri so si privoščili diete za ekstremno izgubo telesne teže, drugi so se odpravili na lepotne operacije, tretji pa so samo dramatično spremenili svojo pričesko.

Tamara Joy ima nov nos.

Tamara Joy je sicer v šov prišla z nekaj zamude, a je vseeno pustila močan vtis, a žal ne na svojega izbranca Dana, ki je namesto nje izbral drugo žensko – Jessico Power. Po koncu sodelovanja v oddaji se je Tamara odločila za drastičen poseg na svojem obrazu. Odpravila se je namreč na operacijo nosu, na družbenih omrežjih pa zdaj ponosno razkazuje svojo novo pridobitev kot tudi svojo izklesano postavo.

Tamara Joy pred in po preobrazbi. Foto: Instagram Elizabeth Sobbinoff je izgubila precej kilogramov.

Elizabeth Sobbinoff je bila v šovu večkrat izpostavljena neprijaznim komentarjem svojega moža Sama. Ta je namreč večkrat poudaril, da običajno hodi na zmenke z bolj postavnimi in suhimi ženskami. Udeleženka resničnostnega šova je tako po koncu oddaje vzela vajeti v svoje roke in izgubila skoraj 14 kilogramov, obenem pa je opustila tudi svoje lasne podaljške in spremenila barvo las.

Elizabeth Sobbinoff po preobrazbi. Foto: Instagram

Ines Bašić je za svojo preobrazbo odštela kar 30 tisoč evrov.

Ines Bašić je postala ena najbolj osovraženih nevest v zgodovini šova po tem, ko je zelo drzno začela zasledovati Sama za hrbtom Elizabethe in lastnega partnerja Bronsona. A zvezdnici šova kritike niso prišle do živega. Po koncu šova pa se je odločila za novo podobo. Zvezdnica resničnostnega šova je odštela skoraj 30 tisoč evrov za različne lepotne operacije, ki so vključevale polnjenje ustnic, botoks in drage "Picassove" porcelanaste luskice za zobe. Zdaj je Ines pomembna avstralska spletna vplivnica na Instagramu, kjer sodeluje z različnimi lepotilnimi blagovnimi znamkami.

Ines Bašić. Foto: Instagram Sam Ball si je privoščil več šokantnih sprememb videza.

Sam Ball je sprva svoje oboževalke in oboževalce šokiral s tem, da si je obril svoje lase. Naslednji njegov šokantni podvig je bil ta, da si je s tetovažami prekril bicepse. Trenutno pa je zvezdnik zelo pogosto opažen na svojih turnejah po Avstraliji in na treningih v telovadnici.

Sam Ball. Foto: Instagram

Matthew Bennet se je iz devičnika preobrazil v seks simbol.

Matthew Bennet je bil eden od pogumnejših udeležencev šova, ki je v resničnostno oddajo vstopil kot devičnik, preden je na medenih tednih zapečatil poročno pogodbo z Lauren Huntriss. Žal njuna zveza ni obstala, a Matthew ni dovolil, da bi mu to zaznamovalo prihodnost. Postal je pravi seks simbol, kar je dokazal s polgolim fotografiranjem. Od takrat zvezdnik prejema številna sporočila oboževalk, oči pa ima še vedno samo za svoje dekle.

Sam Ball. Foto: Instagram Martha Kalifatidis je šokirala s spremembo svoje pričeske.

Martha Kalifatidis je bila v šovu znana po svojem glamuroznem videzu in dolgih rjavih laseh. Zvezdnica pa se je odločila za preobrazbo in si lase pobarvala ter tako postala plavolaska. Na njenem profilu na družbenem omrežju Instagram pa pogosto pokaže tudi svoje izklesano telo. Martha je po koncu ostala s svojim izbrancem šova – Michaelom, ki pa se je tudi odločil za spremembo videza. V šovu je imel dolge lase, navadno spete v čop, zdaj pa si jih je obril.

Martha Kalifatidis. Foto: Instagram Billy Vincent je izklesal svoje telo.

Billy Vincent je v šovu preživljal težke čase zaradi svoje poroke s Susie Bradley, a ji je po koncu šova s svojo preobrazbo dal vedeti, kaj bo pogrešala. Billy je namreč izklesal postavo in pokazal svoje mišice, ob tem pa spremenil tudi svojo pričesko in začel svojo življenjsko pot s svojo izbranko.

Billy Vincent. Foto: Instagram Dino Hira je postal neprepoznaven.

Nekatere zvezde so uporabile različne posege, s katerimi so si spremenile videz. Dino Hira, udeleženec resničnostnega šova, si je pustil le košato brado, v telovadnici pa je povečal svojo mišično maso. Dino je v enem od intervjujev razkril, da je njegova brada samo dokaz njegove potrpežljivosti, ki je bila v šovu velikokrat postavljena pod vprašaj.

Dino Hira. Foto: Instagram Jessika Power je za svojo preobrazbo odštela skoraj 36 tisoč evrov.

Jessika Power ni skoparila s svojim premoženjem, ko je bila v igri njena preobrazba. Zvezdnica šova je razkrila, da je za svojo preobrazbo odštela skoraj 36 tisoč evrov, ob tem pa dodala, da je milo rečeno zasvojena z lepotnimi popravki. S številnimi operacijami si je povečala oprsje, botoks pa uporabila v ustnicah, na čelu in smejalnih gubicah, omislila si je tudi porcelanaste prevleke za zobe. Vse to v samo 18 mesecih! V enem od intervjujev je priznala: "Ne morem se ustaviti, in mislim, da sem zasvojena."

Jessika Power. Foto: Instagram Lauren Huntriss se je preobrazila v osupljivo žensko.

Lauren Huntriss je iz plavolase postala rdečelaska, obenem pa je na številnih fotografijah na Instagramu tudi drzno naličena.

Lauren Huntriss. Foto: Instagram Tudi Mark Scrivens in Ning Surasiang sta v svoje življenje vnesla kar nekaj sprememb.

Mark Scrivens je postal ponosni sivolasec, videz pa si je popestril s košato brado. Ning Surasiang pa je postala babica, saj je njen najstarejši otrok, 17-letna hčerka, rodila prvega otroka, in rjavolaska.

Alycia Galbraith je izgubila ogromno kilogramov.

Alycia Galbraith je pred začetkom sodelovanja v šovu izgubila skoraj neverjetnih 30 kilogramov, po tem, ko ji je zdravnik v zgodnjih dvajsetih letih rekel, da tehta preveč. Od takrat je v svoj vsakdan vnesla zelo zdrav življenjski slog, poleg tega pa je tudi skrajšala svojo pričesko. Na svojih fotografijah je videti fantastično.

Alycia Galbraith. Foto: Instagram Jo McPharlin je tudi presenetila z neverjetno postavo.

Po koncu snemanja je Jo McPharlin izgubila kar 40 kilogramov. Na družbenih omrežjih svojo vitkost zdaj ponosno razkazuje z najrazličnejšimi serijami fotografij v oprijetih oblekah. Marsikateri od soudeležencev v šovu jo sploh ni prepoznal, požela pa je komplimente z vseh strani.

Jo McPharlin. Foto: Instagram

Resničnostni šov Poroka na prvi pogled (Married At First Sight) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20.40.

