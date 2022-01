Franko Bajc: Že dolgo se nisem toliko smejal #video

Tudi nocojšnji Milijonar bo dobrodelen, znani obrazi pa bodo za izbrano dobrodelno organizacijo tekmovali v parih. Najprej bosta na vroči stol sedla vedeževalec Blaž in Damjan Murko, potem pa bosta svoje znanje in srečo preizkusila še exatlonovca Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp.

Voditelj Jure Godler bo tudi v tem tednu gostil znane Slovence, ti bodo s svojim znanjem poskušali pomagati dobrodelnim organizacijam, ki so jih sami izbrali. V legendarnem kvizu se bosta nocoj preizkusila tudi Franko Bajc in Chorchyp, ki sta nazadnje gledalce navduševala v najtežji preizkušnji slovenskih televizij, tokrat pa bosta moči združila za ustanovo, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Cirius Vipava.

Foto: Ana Kovač

Franko Bajc in Chorchyp pa bosta v oddaji razkrila tudi marsikatero zanimivost o Exatlonu in povedala, po čem jima bo v spominu ostala izkušnja iz Dominikanske republike.

Za Franka je bila izkušnja nepozabna tudi zato, ker je vladalo izjemno dobro vzdušje, predvsem pa, ker ni manjkalo smeha. "Toliko, kot sem se nasmejal v obdobju Exatlona, se že dolgo nisem."

Chorchypa pa je najbolj navdušilo to, kako močno je izkušnja povezala tekmovalce. "Tudi po Exatlonu smo člani rdeče ekipe in modre ekipe zelo dobrodelni in se veliko družimo." Več v zgornjem videu.

Vedeževalec Blaž in Damjan Murko bosta nocoj tekmovala za društvo Rdeči noski. Foto: Ana Kovač

Kako uspešni bodo znani obrazi za dober namen, lahko preverite nocoj v kvizu Milijonar.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.