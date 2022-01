Prva družinska fotografija televizijskega voditelja #foto

Voditelj jutranje oddaje Jutro na Planetu Taiji Tokuhisa je v teh dneh prvič postal očka. Rodila se mu je hčerka Julija Aiko, voditelj pa prve dni po njenem rojstvu razumljivo preživlja doma. "Ana in Julija Aiko sta silvestra preživeli v porodnišnici, 1. 1. pa smo začeli svoje skupno družinsko življenje," nam je zaupal Taiji. Javnosti je pokazal tudi prvo družinsko fotografijo, posneto tik pred odhodom domov.

Družina Tokuhisa

"Sva pa več kot zadovoljna z izbiro porodnišnice Jesenice, saj je ves porod potekal tako, kot sva si zamišljala, in ekipa naju je odlično usmerjala in vodila. Prej sem se malo šalil, ko sem razlagal, da sva se z Ano pogovorila z Julijo Aiko in se dogovorila, da pride k nama malo kasneje, kot je bil rok."

"Urediti sva morala namreč še kar precej stvari, vključno z našo oddajo, potem pa sva si zaželela še kakšen dan, dva, da bi prišla k sebi in jo pričakala polna energije. Točno tako se je uresničilo." Spodnja fotografija je zadnja njuna fotografija na Instagramu, preden sta postala starša.

Kaj pomeni Julija Aiko?

"Zelo se zavedam, da sem postal očka mali deklici. Ponosen sem na mamico in hčerko, da sta tako pogumno premagali vse ovire in me tako osrečili. Z Ano sva izbrala dve imeni, Julija je slovensko, Aiko pa japonsko. Pomeni 'little loved one' oz. mala ljubljena."

Ker imata Ana in Taiji doma že štirinožnega prijatelja Čina, nas je zanimalo tudi, kako se je odzval na dojenčico in ali sta že prijatelja. "Čin in Julija Aiko se še nista spoznala, ker ga njegova učiteljica še uvaja v življenje z dojenčkom, prepričan pa sem, da bo to ljubezen na prvi pogled in da bosta postala najboljša prijatelja."

Taiji se kmalu vrača v oddajo Jutro na Planetu, ki jo lahko od danes spremljate že ob 7. uri na Planetu.

