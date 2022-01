Pevec osvojil Triglav, letos sanja o Mont Blancu #video

Proti koncu minulega leta je Domen Kumer osvojil Triglav. Pravi, da je bil ta podvig videti kot prava odprava, saj so zanj, bil je v družbi prijateljev, potrebovali kar 24 ur. "Šli smo bolj 'po polžje'," prizna iskreno. A zdaj pravi, da je "začutil" naše gore in bi rad v tem duhu nadaljeval tudi letos. "Zadali smo si, da gremo na Mont Blanc." A se mu je že pri sami izjavi zataknilo. Več v zgornji izjavi.

Priprav ni imel, pravi. "Jaz sem šel enkrat na Boč, enkrat na Donačko goro in enkrat do polovice Pohorja. In to je bilo to." Največje težave pa je imel Domen na vrhu Triglava, ko je bilo treba sestopiti dol. Takrat si je zaželel le leta s helikopterjem v dolino, a je zbral še zadnje moči in varno prispel domov brez prevoza. Ali mu bo letos uspel še kakšen višinski podvig, bomo videli. Upamo, da si boste vsaj vi zadali bolj realne novoletne zaobljube. Tiste, ki se jih dejansko da izpolniti.

Zamujeno božično oddajo Pri Črnem Petru, v kateri je nastopil tudi Domen Kumer, si lahko vedno ogledate na Planeteki pod 5. sezono.

