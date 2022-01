Voditelj razkrill: Nehal sem jesti #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 18.30, smo se tokrat pogovarjali z radijskim voditeljem in komikom Klemenom Bučanom, ki v novo leto vstopa povsem spremenjen. Eva Cimbola je preverila, kaj je bil razlog za to spremembo in kako zelo ga je spremenilo očetovstvo.

V začetku intervjuja sta se Eva Cimbola in Klemen Bučan najprej dotaknila spremembe njegovega videza. Voditelj je namreč izgubil kar 15 kilogramov.

Ob tem je Klemen priznal: "Korona je name zelo dobro vplivala. Imel si dve možnosti – ali si se zredil ali pa shujšal. Jaz sem ugotovil, da nima smisla jesti, ker je to izguba časa, denarja. Tako da sem nehal jesti." Nato je dodal, da se drži diete, pri kateri je samo šest ur dnevno, v preostalih urah pa nič. Klemen je odkrito dejal, da si je želel shujšati že 15 let. "Pri nekje 25 letih sem se začel rediti po kakšen kilogram ali dva na leto. Imel sem obdobja, ko se nisem več dobro počutil v svoji koži," je dodal.

Eva Cimbola je Klemena nato povprašala, kako ga je spremenilo očetovstvo. "Zelo me je spremenilo. Dalo mi je še več motivacije in me usmerilo v to, da sem se začel malce bolj posvečati sebi in da sem postal bolj discipliniran," je odgovoril, dodal pa tudi: "Budilko imam nastavljeno za ob 4.50, nato grem v službo, po službi grem teč, nato jem. Vse vedno ob isti uri. Nato grem po otroka v vrtec in poskušam biti čim več z njim. Dal mi je ogromno, discipline, ostrine in motivacije. Predvsem motivacije, da bi poskrbel zanj."

Nato sta se dotaknila še tega, kdo je doma do otroka bolj strog – Klemen ali njegova partnerica Lejla? Klemen je brez zadržkov dejal: "Zagotovo ne jaz. Ona je bolj stroga. Jaz sem bolj njegov prijatelj." V nadaljevanju je voditelj razkril še, da poskušata s partnerico Lejlo spore, ki se pojavijo zaradi nestrinjanja o vzgoji, pred otrokom skriti. Dodal je, da se sicer v večini stvari glede vzgoje strinjata.

Voditelj pa je razkril še, kakšni so cilji in želje, ki si jih v prihajajočem letu 2022 želi za svojo družino: "Želim si, da bi se preselili na svoje. To je glavni cilj, za katerega delam. Hočem, da imamo nekaj svojega. Predvsem pa si želim, da smo čim več skupaj in da imamo čim več izkoriščenih vikendov. To je naš cilj že, odkar smo skupaj."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

