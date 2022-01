Priljubljena pogovorna oddaja odslej daljša in z novim terminom #video

V oddaji Jutro na Planetu z voditeljico Suzano Kozel se je tokrat oglasila voditeljica priljubljene pogovorne oddaje Osebno z Valentino Plaskan. Oddaja se je z novim letom preoblekla v sveže barve.

Dlje in še bolj poglobljeno se bodo pogovarjali o tem, kaj žene vrhunske strokovnjake, ki premikajo meje znanosti, kaj motivira športnike, ki nas z izjemnimi dosežki puščajo odprtih ust, gostili bodo gospodarstvenike in inovatorje, ki našo dvomilijonsko državo postavljajo na zemljevid svetovne gospodarske elite.

Prav posebno mesto pa bodo v supervolivnem letu dobili tudi politiki, ki tako ali drugače dnevno upravljajo naša življenja. Zaradi novega termina se bo oddaja še bolj približala vsem, ki so zvedavi in radi širijo svoja obzorja tudi ob nedeljah zvečer.

"Oddaja se širi, več bo gostov, več vsebin, ki bodo, upam, pritegnile gledalce," je o novostih v oddaji povedala Valentina Plaskan. V dosedanjih oddajah je gostila znane, Slovence med drugim Vlada Kreslina, Joca Pečečnika, pa tudi najbolj priljubljenega slovenskega župnika Martina Goloba. V čisto prvi oddaji je bil njen gost prvi epidemiolog v državi, Milan Krek.

"To so imena, ki so zaznamovala Slovenijo v tem kratkem času, v tem 30-letnem obdobju. Zagotovo nadaljujemo tudi v tej luči, hkrati pa tudi z novostmi, pomembnimi zadevami oziroma tistimi nekoliko manj prijetnimi, kot je recimo epidemija. Krmarimo med tem, da poskušamo najti različne goste, in ravno zdaj se bo to še razširilo," je povedala Valentina. V vsaki oddaji bosta odslej po dva gosta, drugi del oddaje bo namreč namenjen estradnikom, ki nas s svojimi ustvarjalnimi podvigi ne puščajo hladnih. Vroče bo že to nedeljo, ko bosta gosta odvetnik Franci Matoz in razvpiti štajerski slavček Damjan Murko.

In kako se Valentina pripravlja na posameznega gosta? "Informacije o gostih dobimo na terenu, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki jih poznajo. Tega ni mogoče narediti prek računalnika. Tam lahko vse preberemo, ampak to vse že vemo. Če želimo najti nekaj, kar bo zanimivo tudi za ljudi, kar bo zanimivo konec koncev zame, da si želim nadaljevati. Bistvo oddaje je, koliko tistega, kar mi kažemo javno, je zares samo javno oziroma koliko zasebno življenje vpliva na naše odločitve. Mislim, da se vedno znova pokaže, da je tega kar precej."

