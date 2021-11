Vizjak v oddaji Osebno z Valentino Plaskan: "Ne smem se vdati" #video

Padli zakon o vodah, Petrolove delnice in 14 let stara afera s prisluhi so očitki ministru Andreju Vizjaku, ki so v zadnjem času ponovno prišli na plano. "Gre za nadaljevanje političnega boja zoper delo vlade," je prepričan Vizjak, ki je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan med drugim povedal, da "ne sme razmišljati o odstopu, ne sme se vdati in ne sme pristati na scenarij nasprotnikov te vlade".

"Gospodu Petanu nisem nikoli zaupal, ker ga poznam od mladih nog. Vedno je za sabo puščal razlomljene odnose. Pred 14 leti sem želel preprečiti škodljive namere Bojana Petana, ki sem jih zaznal. Z denarjem Term Čatež je hotel to družbo spraviti na kolena, jo prevzeti. Ta družba danes stagnira in je prezadolžena," je na začetku oddaje povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ob tem pa dodal, da je človeško neprimerno, da se take pogovore snema. "Moj namen je bil dober, nisem naredil nobene nezakonitosti. Resda gre za neprimerno, gostilniško, prostaško komunikacijo, ampak jaz sem želel zaščititi firmo, zaposlene in državno premoženje," je povedal.

Brežiški župan o Vizjakovi sočni komunikaciji

V oddaji je o ministru Vizjaku in neprimernosti jezika na posnetku spregovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. "Ja, ta jezik se uporablja pri nas. To je stil športnikov, rokometašev. Vizjak je namreč včasih bil rokometaš. Cenimo, da poskuša ostati tak, kot je bil v mladosti. Prav njegova odkritost, borbenost in sočnost se kažejo tudi pri njegovi komunikaciji."

Kot pravi Vizjak, je z leti izboljšal način komunikacije, in znova poudaril, da je takrat v borbenem duhu želel Bojana Petana odvrniti od tega dejanja, "glupega dejanja". Dotaknil se je tudi "glupih davkov", ki so bili, kot pravi, podtaknjeni. "Jaz nikoli nisem govoril o glupih davkih, ampak glupih dejanjih. Plačevanje davkov je potrebno v vsaki državi, seveda na predpisan način."

Referendum o vodah: "Večina ljudi zakona ni prebrala"

V domačih Brežicah je bil med tremi posavskimi občinami izglasovan najvišji odstotek glasov proti noveli zakona referenduma o vodah. Vizjak je prepričan, da večina ljudi zakona ni prebrala in da niso vedeli, za kaj se je zakon zavzemal. "S temi vprašanji se ljudje ukvarjajo obrobno in hitro privzamejo stališče neke objave na družbenem omrežju."

Ob koncu je povedal, da je tudi sam velik ljubitelj narave, da ima vinograd, ki ga obdeluje s srcem, enkrat tedensko pa hodi na bližnjo Šentviško goro pri Brežicah.