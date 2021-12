Joc Pečečnik: Glede na vloženo delo sem še premalo bogat #video

Na vprašanje kako živi to svoje bogastvo, ki je za marsikaterega Slovenca nepredstavljvo, je odgovoril, da se je na to že navadil, saj je že veliko let na tej lestvici. "Bogastvo je zelo čuden izraz, bogastvo v tem trenutku je zdravje. Ne glede na vse skupaj pa je to moje premoženje odraz dela in rasti skozi desetletja. Imam 30 let podjetniških izkušenj, začel sem doma v rodni hiši v Šmarci," je pojasnil Pečečnik.

"Z denarjem lahko kupiš vse, le zdravja ne moreš, niti ljubezni, niti družine. Kadar se v Sloveniji govori o bogastvu se govori zelo pavšalno. To so vrednosti naših podjetij, tega denarja nimam v denarnici. Včasih imam v njej manj kot si kdo predstavlja, zdaj imam okoli 200 evrov," je dejal.

Ali ga kdaj zgrabi slaba vest, medtem, ko vse več ljudi niti z dvema plačama ne ve ali si bodo lahko plačali ogrevanje in tonejo v energetsko revščino, on pa z vsemi temi milijoni na računu?

"Ne, me ne. Zato, ker mislim, da prispevam k tej družbi bistveno več kot moram glede na davčno politiko. Zelo veliko se angažiram, ne samo finančno, včasih povezujem ljudi, ki rabijo pomoč, včasih komu kaj uredim, veliko delam na humanitarstvu, skušam biti koristen državljan. Če bi bilo v Sloveniji deset tisoč takih kot sem jaz, bi bili boljši kot Švica. Je pa po moji oceni pretirano govoriti, da je v Sloveniji veliko revščine. Moje osebno mnenje je, da ni nobenih razlogov, da bi bil kdo v Sloveniji reven," je odgovoril. Meni, da je v Sloveniji dovolj denarja, da bi se tem ljudem pomagalo.

A se to po njegovem mnenju ne zgodi, ker država in njeni nevidni sistemi in podsistemi preveč denarja zapravijo za fasade, provizije, institute. "Dokler ne bo prišel nek voditelj v našo državo, ki bo imel ne samo podjetniška, ampak tudi socialna načela in vrednote in ki sam ne bo prišel se napajat k temu vodnjaku kot lačen, do takrat pri nas ne bo sreče. Začeti moramo razmišljati o tem, kako bomo v tej družbi zamenjali vrednote. Pa naj zveni še tako poetično, mislim, da smo na skrajnem robu in da se bo to zelo hitro zgodilo," napoveduje.

Pa vendar to iz njegovih ust, ob tem, ko si je drugi dom ustvaril tudi na jahti, zveni malce pokroviteljsko. "Barka in motorji so moje obsesije, od 18. leta naprej. Leta 2003 sem najel 800.000 evrov kredita, da sem plačal polog za lizing za barko in sem jo naslednjih 10 let odplačeval in odplačal. Jaz v tem ne vidim nič slabega. Vsak v svojem razmerju troši in vlaga napore, da zasluži. Če bi ljudje razumeli kakšna količina dela, energije in odrekanja je bilo vkomponiranega v to, da je ta firma nastala oziroma da moja podjetja so kakršna so, mislim ,da sem še premalo bogat kolikor bi moral bit za svoje vložene skrbi," je opozoril.

O zaščitnih maskah

Na začetku epidemije, ko je vladal velik kaos, je bil tudi pionir oziroma pomočnik pri dobavi zaščitne opreme državi….Potem je rekel, da je klovn in da je bil nategnjen. Se danes s premierjem Janezom Janšo in ministrom Matejem Toninom lahko usede na kavo? "Na poziv vlade sem poskušal zagotoviti medicinsko opremo. Imam dober občutek, da sem naredil nekaj dobrega, a sem bil tudi klovn, saj mi še do danes niso plačali 4,8 milijona evrov," je pojasnil.

Nad Plečnikovim stadionom še ni obupal

Spregovorila sta tudi o Plečnikovem stadionu, pri katerem je želel Pečečnik narediti nekaj dobrega v tem mestu. "Meni je bil ta stadion res velika stimulacija in motivacija na začetku. Želel sem prinesti vse izkušnje iz tujine, vse partnerje, tudi vsa finančna sredstva, narediti nekaj, kar bi bilo v ponos tega mesta. Žal mi zaradi meni neznanih razlogov to do danes še ni uspelo. Pa vendar mi ta stadion ne predstavlja bolečine, ampak radost in ne bom obupal," je dejal.

Poudaril je, da je danes stadion v pretežno zasebnem lastništvu. Ni več državno, z njim pa se ukvarjajo kot da je državno. "Zakaj sem rekel, da mi stadion predstavlja radost? Je odraz stanja naše družbe, odraz neavtoritatvine države in odraz, da vsi ljudje, ki so povečini v javnih službah in majo čas, da nagajajo določenemu napredku so tukaj zbrani okoli stadiona. In dokler stadion ne bo rešen, tud v naši državi ne bo boljše," je še napovedal.

Govorila sta tudi o politiki

Ali ga ob tem, ko ima zvezane roke, kdaj prime, da bi šel v politko? "Vsakega menedžerja politika vedno kliče na nek način, Posebej, ko ne razume in se ne more sprijazniti s stanjem v državi," je priznal, a dodal, da se v politiki nikoli ni videl.

"Vabijo me številni. Šmarski kolegi niso prava družba zame. Če bi se hipotetično spravil v to, da bi kandidiral za neko tako funkcijo, bi moral prvo narediti načrt in zelo dobro vedeti, kaj bom naredil, če bom vodil državo. Občudujem pa vse kolege, tudi te iz Šmarce, da brez vsakega znanja, izključno iz lastnih egov napadajo najvišje politične funkcije, čeprav sploh ne vedo niti ne znajo, kaj bi se moralo narediti v tej državi, da bi bili ljudje bolj srečni in da bi se nam standard zvišal. Ker ta nam pada in postajamo slaba država," je še sklenil podjetnik iz Šmarce.