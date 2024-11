Pirc Musar za predsedniško rezidenco. Pečečnik: Dajte nam zemljo in vam jo zgradimo.

"Nataša Pirc Musar predsedniške rezidence ne potrebuje. Rezidenco potrebuje država. Slovenija je verjetno edina, ki je nima. Rezidenca je prikaz kulturne dediščine in moči gospodarstva. Ko predsednik države gosta iz tujine povabi v predsedniško palačo, ne v svojo pisarno, mu s tem pokaže, da sta prijatelja in da je sodelovanje med državama prijateljsko. Upam, da bo Slovenija zmogla narediti miselni preskok in narediti nekaj v dobro funkcije. Ne imejmo pred očmi le človeka, ki to funkcijo zaseda," je predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, v pogovoru s predsednikom SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Jocem Pečečnikom opisala trenutne zagate pri njenih diplomatskih aktivnostih.

Pirc Musarjeva in Pečečnik sta se na 3. Festivalu podjetništva v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov pogovarjala o idejah, kako do uspešne Slovenije 2030, o izzivih Slovenije v globalnem svetu, vlogi podjetništva v družbi, gradnji zaupanja med politiko na eni in gospodarstvom na drugi strani.

Pirc Musarjeva bi izbrala finski model. Pečečnik je za.

Predsednica republike je poudarila, da na obiskih v tujini promovira slovensko gospodarstvo, saj obisk predsednice odpre veliko vrat. Za prihodnje leto je napovedala obisk gospodarske delegacije v Kazahstanu. "Povsod najdem slovensko znanje in pogumne slovenske podjetnike. Naloga politike je, da zanje odpiramo vrata. Zato moramo politični dialog pri gospodarskih temah pustiti ob strani. V politiki je treba znati ločiti med gospodarskimi in političnimi temami," je, kot so navedli v sporočilu za javnost, dejala predsednica Pirc Musar.

Glede predsedniške rezidence je predsednica Republike Slovenije izpostavila finski model, kjer je država za namen rezidence dala zemljišče, gospodarstvo pa jo je postavilo. Predsednik kluba SBC Joc Pečečnik se je odzval: "To je resna ponudba: določite zemljo in podjetniki bomo rezidenco postavili!"