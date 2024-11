Predsednica republike Nataša Pirc Musar je začela dvodnevni uradni obisk v Združenih arabskih emiratih, namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in sodelovanja. Med drugim se je sestala s predsednikom države, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, in obiskala različna slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju.

Poleg srečanja s šejkom al Nahjanom se je Pirc Musar sestala še s predsednikom Federativnega nacionalnega sveta Združenih arabskih emiratov Sakrom Gobašem. V pogovorih so posebno pozornost posvetili nadgradnji dvostranskih odnosov in krepitvi sodelovanja na političnem in gospodarskem področju. Dotaknili so se tudi razmer na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.

Pirc Musar se je sestala s predsednikom države, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom. Foto: STA

Obiskala slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju

V luči krepitve gospodarskih odnosov je predsednica obiskala različna slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju. Med drugim si je ogledala športni šotor v kompleksu Sports Hudayriat Island slovenskega podjetja DUOL in simulator avtonomne vožnje s slovensko tehnologijo podjetja AV Living Lab.

V ponedeljek se bo nato srečala s študenti na diplomatski akademiji Anvar Gargaš, kjer bo imela tudi predavanje. V okviru dvodnevnega obiska bo obiskala še Veliko mošejo šejka Zajeda, spomenik padlim vojakom Vahat al Karama, kjer bo položila venec, in Abrahamovo družinsko hišo – simbol verske harmonije in sožitja.

V pogovorih so posebno pozornost posvetili nadgradnji dvostranskih odnosov in krepitvi sodelovanja na političnem in gospodarskem področju. Foto: STA