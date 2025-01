Predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je pred tednom dni ustanovil stranko Fokus, je z današnjim dnem izstopil iz Kluba slovenskih podjetnikov (SBC). "Kljub temu bom ostal zvest podpornik idej in poslanstva SBC ter se bom vedno zavzemal za izboljšanje podjetniškega okolja v Sloveniji," je navedel v pismu pristojnim v klubu.

Lotrič, ki je bil ustanovni član SBC, je v pismu predsednika SBC Joca Pečečnika, podpredsednika Igorja Akrapoviča in Marka Bitenca ter druge organe kluba obvestil o ustanovitvi nove politične stranke Fokus, katere predsednik je postal. "Namen stranke FOKUS je vzpostaviti temelje za zdravorazumsko politiko, neobremenjeno z ideološkimi delitvami preteklosti, in pragmatično reševati vsakodnevne izzive, s katerimi se sooča naša družba, a jih trenutna vlada ne obvladuje," je navedel v pismu.

Med drugim je pojasnil, da je ključni del njihovega programa namenjen podjetnikom, obrtnikom in vsem tistim, ki želijo ustvarjati, razvijati ter prispevati h gospodarskemu razvoju naše družbe.

Zaveda se, da je eden od temeljnih stebrov SBC politična nevtralnost, kar pomeni, da člani SBC ne smejo biti člani političnih strank. "V duhu spoštovanja tega vodila in zvestobe vrednotam SBC z današnjim dnem uradno odstopam kot član kluba in vseh njegovih organov," je zapisal. Kljub temu bo, kot je zatrdil, ostal zvest podpornik idej in poslanstva SBC ter se bo vedno zavzemal za izboljšanje podjetniškega okolja v Sloveniji.